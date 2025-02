Giulianna Bugarini presenta iniciativa para prohibir la tauromaquia en Michoacán

Morelia, Michoacán, a 05 de febrero de 2025.- En su intervención en la tribuna del Congreso del Estado, la diputada Giulianna Bugarini presentó una iniciativa para modificar la Ley de Derechos, el Bienestar y Protección de los Animales en Michoacán, con el objetivo de prohibir la tauromaquia en el estado.

Respaldada por miembros del colectivo “Michoacán Sin Tauromaquia”, la diputada destacó “la necesidad urgente de erradicar esta práctica, que considera una forma de tortura disfrazada de tradición”.

“Vengo a hablar de justicia y dignidad. Porque no es cultura, es tortura. Porque el sufrimiento no es un espectáculo y la crueldad no es una fiesta,” afirmó Bugarini, en su mensaje en defensa de los derechos de los animales.

La legisladora local destacó que “aunque Michoacán es un estado de historia y riqueza cultural, también debe avanzar hacia un futuro donde los principios de respeto y compasión prevalezcan”.

“No podemos seguir permitiendo que, bajo el amparo de una costumbre arcaica, se asesine a seres vivos en un espectáculo que nada tiene de artístico ni de valiente,” subrayó.

Bugarini Torres también se refirió al impacto económico de la tauromaquia, señalando que, según el INEGI, las corridas de toros representan menos del 0.01% del PIB nacional y que su asistencia ha disminuido drásticamente en los últimos años.

“Nos dicen que es tradición, pero no hace mucho tiempo también era tradición quemar mujeres por leer libros, perseguir el pensamiento libre y no someter al orden establecido. El hecho de que algo se haya hecho por años no significa que esté bien,” expresó.

La diputada señaló que “en lugar de perpetuar prácticas violentas, Michoacán debe ser un ejemplo de una sociedad que promueva la empatía y el respeto hacia todas las especies. Queremos un Michoacán que eduque en la empatía, no en la violencia. Queremos un Michoacán donde el arte y la cultura sean expresiones de vida, no de muerte,” enfatizó.

La iniciativa presentada por Bugarini propone modificar la legislación estatal para garantizar que ninguna práctica basada en la tortura y el sufrimiento de los animales tenga cabida en Michoacán. La diputada subrayó que la prohibición de la tauromaquia “no solo es un acto de justicia hacia los animales, sino un mensaje claro de que la sociedad michoacana no tolerará más espectáculos basados en la brutalidad”.