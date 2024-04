Galería | “Pido su confianza y voto, porque yo no los abandonaré”: René Valencia

• Visitó el candidato a presidente municipal de Morelia por el PRI, el Mercado Revolución y Plaza Comercial San Juan

• Se comprometió con los comerciantes a rehabilitar e invertir en el rescate de los mercados de la capital michoacana

Morelia, Michoacán, 24 de abril de 2024.- Para el rescate de los mercados públicos de Morelia es necesaria su rehabilitación, limpieza, reorganización, seguridad e inversión pública para la atracción de visitantes que dejen derrama económica, es la propuesta del candidato a presidente municipal de Morelia por el PRI, René Valencia Reyes, hecha a los comerciantes del Mercado Revolución, mejor conocido como Mercado San Juan, y de la Plaza Comercial San Juan.

En un recorrido realizado por el abanderado priista para dar a conocer sus propuestas de campaña, constató el mal estado del Mercado San Juan, situación que se repite en todos los mercados de la capital michoacana.

“Vemos con tristeza como se encuentran en el abandono la totalidad de los mercados de Morelia, falta rehabilitación, falta de estrategias públicas que les garanticen a los comerciantes poder distribuir sus productos y que la gente venga a visitarlos. Este Mercado San Juan lo veo con muchas carencias”, declaró.

Reafirmó a los oferentes y morelianos que acuden a diario a realizar sus compras, la necesidad de dignificar estos espacios que durante años y administraciones municipales han sido olvidados, pero el Ayuntamiento “sí es puntual en el cobro de cuotas”.

“El gobierno municipal es muy bueno para venir a cobrar puntualmente sus cuotas que maneja, pero no es bueno para venir a reparar, a enseñar cómo poder eficientar su sistema de ventas para que sea más atractivo para la sociedad moreliana y que puedan venir más visitantes al mercado, veo muchos locales cerrados”, comentó el candidato René Valencia.

La mayoría de las expresiones de los comerciantes fue la misma, “necesitamos que nos ayuden, porque no hay clientes, está todo olvidado el mercado, necesitamos mejoramiento”.

La señora María Dolores Corona Mendoza, que tiene su local de mariscos en la Plaza Comercial San Juan, reconoció todos los problemas en enfrentan por la falta de mantenimiento aunado a las bajas ventas, “tenemos goteras, cuando llueve cae el agua a los de abajo, vienen y me reclaman, se enojan, yo no tengo la posibilidad de arreglar todo lo que hace falta, les pido ayuda, porque la gente ya no sube. Muchos locales están en el abandono, se ven mal, si viene y abren, pero una semana, un mes y cierra, se desaniman, no hay gente, necesitamos más apoyo, que se vea bien para que vengan”, dijo.

René Valencia abundó en su propuesta para el mejoramiento de los mercados morelianos, que es necesario hacerlos accesibles para todo tipo de visitantes, que se cuente con pisos que no se resbalen para las personas mayores, rampas para sillas de ruedas, servicios públicos, como baños limpios y en buen estado, agua potable, entre otros aspectos.

“Me comprometo con los comerciantes a ayudarlos, a no abandonarlos, que tengan los servicios básicos, confíen en mí, no soy político, pero soy hombre de palabra y mi palabra vale y la empeño con los morelianos para hacer mejor las cosas, es más fácil aprender que quitar las mañas y la gente ya está cansada de los políticos de siempre”, finalizó.