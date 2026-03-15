Arteaga, Michoacán, 15 de marzo de 2026.- En una acción operativa interinstitucional en el municipio de Arteaga, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y el Ejército Mexicano desmantelaron un laboratorio clandestino en la localidad de La Placita. En el sitio, presuntamente utilizado para elaborar drogas sintéticas, se aseguraron reactores industriales, contenedores de químicos, tanques de gas y equipo especializado para la producción de narcóticos.

Durante recorridos de prevención y disuasión del delito en una zona serrana, los agentes detectaron estructuras improvisadas y material especializado, por lo que procedieron al aseguramiento y acordonamiento del área para garantizar la intervención de las autoridades competentes.

Entre los objetos asegurados destacan 400 tambos de 200 litros, 34 de ellos con sustancias químicas; 60 tinas, 26 tanques de gas y 15 reactores industriales. Además, se localizaron 50 garrafones, 15 con químicos, y 100 bultos de sosa cáustica, cada uno con un peso de 25 kilogramos.

El sitio permanece bajo el resguardo de personal militar, en espera del arribo de especialistas encargados de la clasificación y manejo de las sustancias químicas. Asimismo, se coordinan las acciones necesarias para integrar las diligencias correspondientes y garantizar la disposición segura de los materiales.