Galería | Beatlemanía reúne a 2 mil personas en primer Picnic & Rock del año

•Con la banda moreliana La Gran Jamona, en el Ceconexpo de Morelia

Morelia, Michoacán, 31 de enero de 2024.- Cerca de 2 mil personas disfrutaron esta noche del homenaje a The Beatles como parte del Picnic & Rock, organizado en los jardines del Centro de Convenciones y Exposiciones de Morelia (Ceconexpo).

Cientos de familias corearon los éxitos más populares del “Cuarteto de Liverpool”, interpretados por la banda moreliana La Gran Jamona.

El espectáculo titulado “Get Back”, hizo que los asistentes recordaran y cantaran rolas como “Yesterday”, “Let it Be”, “Don’t Let Me Down”, “Here Comes the Sun”, “Twist and Shout”, entre otros.

El director general del Ceconexpo, Gustavo A. Mendoza García, dijo que este tipo de eventos familiares se organizarán con frecuencia, como parte del rescate de espacios de esparcimiento y sana convivencia.