Fotos | Tras 60 años, UMSNH camina hacia la evolución normativa

ºLa rectora Yarabí Ávila se reúne con las y los representantes de los Consejos Técnicos; se llevarán a cabo los Foros Nicolaitas, Rumbo a la Reforma Universitaria

Morelia, Michoacán, 14 de mayo de 2024.- “La Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo no puede pausar su evolución normativa. Los tiempos de ahora son totalmente distintos, la voluntad de todas y de todos no está en duda, y no podemos quedarnos rezagadas ni rezagados, menos si nuestro objetivo es muy claro y es seguir llevando a la Casa de Hidalgo hacia la vanguardia no sólo académica, sino administrativa y jurídica”, afirmó la rectora Yarabí Ávila González, durante la primera reunión de los Consejos Técnicos rumbo a la Reforma Universitaria.

Flanqueada por integrantes del gabinete, directoras y directoras de facultades, escuelas e institutos, y frente a consejeras y consejeros universitarios y técnicos, la rectora agradeció la presencia de las y los asistentes.

Ahí, señaló que hoy ve ánimo de participación de la comunidad y sobre todo, esa enorme necesidad de construir un nuevo Estatuto Universitario, moderno, actualizado, que tenga la aportación de todas y todos. Ávila enfatizó que en ningún momento se plantea afectar a alguien, más bien, el propósito es poner orden y en regla la normativa de la UMSNH.

Indicó que esta es una oportunidad de escribir una nueva historia de la Universidad, en donde la revisión del Estatuto sea una realidad. “Sé que impulsar esta reforma tiene una implicación política, y la asumo, porque cuando acepté ser rectora, acepté transformar para bien a nuestra institución”.

Ávila subrayó que esta armonización no contempla contravenir los derechos ya ganados y de los cuales las y los trabajadores administrativos y docentes ya gozan. Al tiempo que precisó que la reforma que se plantea tiene tres ejes rectores, como son el jurídico, el administrativo y académico.

Sostuvo que referirse a una reforma, es hablar de los derechos de cada uno de los sectores de la UMSNH, “algo importante que debemos de mencionar es la actualización de una estructura adecuada y sobre todo eficaz a las necesidades de una comunidad cambiante y progresista”.

La rectora invitó a la comunidad a participar en los foros, “hagámoslo todas y todos juntos”, tras resaltar el número de ponencias que ya se han registrado, lo que dijo, habla del gran compromiso y responsabilidad que tenemos por transformar nuestra Universidad.

Por su parte, el secretario general, Javier Cervantes Rodríguez, precisó que los Foros Nicolaitas, Rumbo a la Reforma Universitaria tienen como objetivo consolidar las propuestas que se presentarán ante las Comisiones Especiales de Reforma Universitaria del Consejo Universitario, que son la Jurídica, la Administrativa y la Académica para su análisis, discusión y aprobación.

Precisó que la normatividad actualmente se encuentra desarmonizada, al contar con reglamentos, lineamientos, códigos manuales y normas que datan del año 1961 y detalló que la Reforma Universitaria, no es quitar las jubilaciones y pensiones, ni interferir en la vida sindical, tampoco es limitar las facultades a las y los consejeros universitarios, ni a las y los directores.

Cervantes Rodríguez precisó que los foros se realizarán el 16 y 17 de mayo, en el Centro Cultural Universitario y la fecha para el registro de ponencias será hasta el 15 de mayo a las 14:00 horas.

En su turno, el abogado general de la UMSNH, Raúl Carrera Castillo, expuso que la Reforma Universitaria no irá en contra de lo que establece la Constitución federal, ya que se respetarán los derechos que protege y se consagran en la misma, como los derechos laborales, los cuales no se trastocarán. Insistió en que el Estatuto Universitario tampoco alterará la autonomía de la Universidad y considerará a la inclusión como una directriz.

Durante la reunión se tuvo una nutrida participación por parte de la comunidad nicolaita, quienes coincidieron en la necesidad de realizar diversos cambios a la normativa, y reconocieron la apertura para que todas y todos aporten sus propuestas.