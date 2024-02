Fotos | Gobierno de Alfonso Martínez, arranca nuevos parques lineales

• Con presupuesto 100% municipal; Morelia la ciudad de los parques lineales y las áreas verdes

• Instalarán cámaras de vigilancia “de las que sí sirven”

• La prioridad son las familias

• Inicia construcción de los parques lineales de Vicente Riva Palacio y Quinceo y mejoramiento y rehabilitación del parque Arboretum y Bosque Morelos

Morelia, Michoacán, 28 de febrero de 2024.- El Presidente Municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, puso en marcha la construcción de 2 nuevos parques lineales en Morelia con recursos 100% municipales.

Se trata del parque lineal Vicente Riva Palacio y Quinceo que darán nuevo rostro a la zona. Habrá andadores, ciclovía, bancas y cámaras de seguridad, “de las que sí funcionan”, anticipó el alcalde capitalino en medio de porras de los vecinos.

En la colonia Melchor Ocampo, sobre la calle Vicente Riva Palacio, Alfonso Martínez, hizo una presentación de cómo quedará la zona; además, anunció la rehabilitación del parque Arboretum y avenida Cointzio, lo que hará de Morelia la ciudad de los parques lineales y áreas verdes, espacios seguros para el esparcimiento y la convivencia familiar.

Aquí mismo, Alfonso Martínez Alcázar, escuchó de los vecinos que durante más de 50 años los tuvieron abandonados y buscaron a varios presidentes, “a mi no me llamaron pero aquí estoy, conozco la ciudad, la he recorrido y lo seguiré haciendo para acercar, no solo servicios básicos, sino para trabajar juntos y alcancemos una mejor calidad de vida”, remarcó el edil.

Así, el Gobierno de Morelia construye obras de primer nivel que inviten a la recuperación del espacio social y fomenten la construcción de la paz.