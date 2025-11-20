Morelia, Michoacán, 20de noviembre de 2025.- El Instituto Municipal de Planeación (Implan) Morelia participó en el GeoH Fest 2025, organizado por el Centro de Investigaciones en Geografía Ambiental (UNAM Campus Morelia), la ENES Morelia y el Instituto de Ciencia, Tecnología e Innovación de Michoacán.

Durante el evento, el Implan presentó sus principales herramientas digitales de acceso público —como el Geoportal Morelia, el Mapa Interactivo y el Atlas de Riesgos— con el propósito de acercar a estudiantes y ciudadanía información clave para un desarrollo urbano ordenado y sostenible.

El Director del Implan, Rubén Flores Muñoz, apuntó que seguirán sumando esfuerzos de manera interinstitucional por el fomento educativo y para que la información sea accesible y cercana a la ciudadanía.

“Trabajamos para que las y los morelianos tengan herramientas efectivas y accesibles, por eso es que nos da mucho gusto que hoy los más jóvenes puedan conocer que Morelia cuenta con una institución que trabaja por un crecimiento más ordenado y sostenible”.

Cabe resaltar que el Implan Morelia, cuenta con herramientas digitales de acceso público a través de su plataforma digital implanmorelia.org para que las y los morelianos puedan hacer uso de ellas.