Morelia, Mich.- Jueves 20 de noviembre de 2025.– Alrededor de las 11:45 horas de este jueves se registró una explosión en el negocio denominado “Fuegos Pirotécnicos Juárez”, ubicado a espaldas del Cerro del Quinceo, en la zona poniente de Morelia. El incidente dejó una persona gravemente herida y otra fallecida, informaron autoridades policiales.

El hecho ocurrió en un área prácticamente despoblada, rodeada de terrenos baldíos y vegetación. La colonia más próxima es Los Llanos. El estallido cimbró la tierra y generó una columna de humo blanco que alcanzó gran altura; fue visible desde distintos asentamientos.

Varios ciudadanos reportaron la situación al número de emergencias 911. Posteriormente, arribaron rescatistas y elementos de diversas corporaciones. En el lugar, patrulleros y paramédicos auxiliaron a un lesionado, quien fue trasladado a un hospital para recibir atención médica.

Bomberos municipales y estatales comenzaron a enfriar la zona de la explosión para evitar una nueva reacción. Asimismo, socorristas localizaron posteriormente un torso y las extremidades de un masculino, cuya identidad no fue revelada.

En las labores de apoyo también participaron especialistas en manejo de explosivos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), Policía Morelia y Ejército Mexicano, quienes resguardaron el perímetro.

Los peritos de la Unidad de Atención Inmediata, dependiente de la Fiscalía General del Estado (FGE), iniciaron las investigaciones correspondientes y trasladaron los restos humanos al Servicio Médico Forense (Semefo), donde se espera que sean identificados y reclamados por sus familiares.

