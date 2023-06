Exige Congreso que Federación informe sobre una nueva concesión en la autopista Siglo XXI

Morelia, Mich.; a 29 de junio de 2023.- Por unanimidad, el Congreso del Estado aprobó, a propuesta de los diputados Margarita López Pérez y Juan Carlos Barragán Vélez, el Acuerdo mediante el cual se exhorta a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes del Gobierno Federal, para que informe el resultado del estudio y análisis que realizó de la Evaluación por la cual aprobaron modificar la vigencia de la concesión de la Autopista Uruapan-Nueva Italia-Lázaro Cárdenas, para ampliar el plazo de la vigencia de 30 a 60 años y autorizar un incremento del 15% en el costo de las tarifas actuales a cambio de construir sólo 65 kilómetros más, de una obra de 272 kilómetros.

Los legisladores presentaron y sometieron a la consideración del Pleno el Punto de Acuerdo de urgente y obvia resolución, para conocer la información entregada la “Concesionaria de Autopistas de Michoacán S.A. de C.V.”, para que se le determinara la viabilidad de ampliación de 2 a 4 carriles de un tramo de la Autopista Uruapan-Nueva Italia-Lázaro Cárdenas a través de la Segunda Modificación al Título de Concesión de fecha 30 de marzo de 2012.

Dejó en claro que no es una solicitud en contra de la gestión que realizó el Gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, ni contra la buena voluntad que el presidente Andrés Manuel López Obrador ofrece para con el Estado, sino que a modo de no perder el beneficio de la duda, la explicación se la pide directamente a la dependencia federal.

Desde la máxima tribuna del estado, Margarita López Pérez explicó que dicha solicitud obedece a que, por sólo unos cuántos kilómetros, se le otorga a la concesionaria 30 años más de aprovechamiento y un incremento del 15 por ciento a las tarifas de todas las autopistas estatales que manejan, eliminando al mismo tiempo las responsabilidades establecidas en el primer acuerdo de Concesión, así como la responsabilidad que la empresa tiene por el mal manejo y mantenimiento de la ya conocida como “Autopista de la Muerte”

Actualmente, aseguró, “no podemos dejar de señalar que la concesionaria ha sido deficiente en la prestación de las obligaciones que tiene comprometidas en el título de concesión y que por el contrario los derechos que le otorgan, sí los ha explotado en demasía ya que los cobros de los tramos carreteros son excesivos en comparación con las condiciones en las que se encuentran éstas. Es una de las carreteras de cuota más caras del país, en la cual han ocurrido, siguen ocurriendo tragedias y desgraciadamente tal vez seguirán”.

De esa forma expuso la cronología de los hechos e indicó que con fecha 13 de mayo de 2010 se convocó lo que entonces se conoció como El Paquete Michoacán la construcción, operación, explotación, conservación y mantenimiento por 30 años del libramiento de Morelia con 64.10 kilómetros de longitud y el libramiento de Uruapan con 25.20 kilómetros de longitud, así como para construir, operar, explotar, conservar y mantener por 30 años la autopista de altas especificaciones Pátzcuaro-Uruapan-Lázaro Cárdenas de 272 kilómetros de longitud y las obras de modernización asociadas a la autopista antes señalada.

Para el 21 de noviembre de 2019 la Secretaría autorizó a la concesionaria uno o varios créditos bancarios a fin de mantener el flujo económico, considerando sus ingresos y el no comprometer la operatividad de las autopistas que integran el paquete Michoacán. Ya con fecha del 17 de enero de 2020 la concesionaria pago en forma anticipada sus deudas, por lo cual podemos deducir la viabilidad en el flujo y derrama económica que genera el ingreso por el cobro de peaje en el paquete Michoacán.

A partir del 25 de octubre de 2022, la Concesionaria mediante escrito incumple con el objeto de la concesión, al manifestar su imposibilidad de construir el libramiento de Uruapan aludiendo que por causa de fuerza mayor (que ya no es financieramente factible la construcción del libramiento).

Por fin, expone la legisladora, el mismo 25 de octubre de 2022, después de los reclamos de las autoridades federales, estatales, municipales y de la sociedad civil, ante los lamentables hechos fatales de accidentes graves, por un pésimo servicio, con gran inseguridad para los usuarios, con las cintas asfálticas en pésimo estado y mal mantenimiento, la concesionaria plantea la ampliación de un tramo carretero de la autopista Uruapan-Nueva Italia-Lázaro Cárdenas, en una longitud aproximada de 65.00 kilómetros.

A todas luces, detalla Margarita López Pérez es una simulación, ya que los cuatro ejes medulares de aplicación en esta mal llamada autopista ya estaban obligados a cumplir al inicio de la concesión”.

Tal parece –dijo- que el presente planteamiento fuera o sería algo nuevo, es decir a lo que no estaban obligados o algo que no se tuviera dentro de lo realizado como parte de los estudios de factibilidad y viabilidad financiera o socioeconómica; solicitando a cambio “la insignificante ampliación de la temporalidad de 30 años adicionales a los 30 que tienen, más un incremento de la tarifa del 15%”.

Lamentablemente con fecha del 8 de febrero del año en curso se hace por fin la primera modificación al Título de Concesión para eliminar de este el derecho y obligación de la Concesionaria de construir, operar, explotar, conservar y mantener por 30 años el libramiento de Uruapan, sin que hubiese alguna consecuencia para la Concesionaria.

Con fecha del 14 de febrero del presente año la concesionaria, mediante escrito expone que es posible la ampliación parcial de 2 a 4 carriles de un tramo de la autopista, mediante una nueva concesión y el incremento en las tarifas será en todas las autopistas que integran la Concesión. El 4 de abril del año en curso se firma la segunda modificación al título de concesión, modificaciones consistentes en ampliación del tramo carretero de aproximadamente de 65.00 kilómetros, de 2 a 4 carriles, sin especificar de dónde a dónde abarca dicho tramo y se les otorga los grandes beneficios antes referidos.

Que no se confunda, subrayó la legisladora, “estamos hablando de una ampliación que aún no inicia y no tiene nada que ver con los trabajos iniciados en días recientes en el tramo Zirahuén-Uruapan, que ya estaba considerado en el convenio original”, finalizó.