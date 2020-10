Estudiantes del plantel Tocumbo del CECyTEM, reciben internet gratuito

Tocumbo, Michoacán, a 21 de octubre de 2020.- Dos de los objetivos del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Michoacán (CECyTEM), son ofrecer educación y servicios de calidad a la comunidad estudiantil en su formación académica, por lo que directivos del plantel Tocumbo de este subsistema, ocupados y preocupados por el estudiantado, buscaron alianzas en pro de su educación.



Es así que presentaron al Ayuntamiento un proyecto denominado “Internet en tu comunidad para clases a distancia”, para beneficiar a estudiantes de localidades que no cuentan con servicio de internet.



En total se en entregaron 5 módems y se beneficiaron con internet gratuito a 62 estudiantes de las comunidades de Tacatzcuaro, La Resolana, Los Zapotes, Santa Inés, La Laguneta, La Magdalena, para que de esta manera puedan continuar con sus clases en línea, elaborar sus tareas y enviarlas a través de internet.



El director del plantel, Erasmo García Herrera, externó: “Nosotros buscamos alternativas para que nuestros estudiantes continúen con sus estudios en línea, ya que por la contingencia sanitaria por el COVID-19, reciben sus clases en las diferentes plataformas educativas, y sabemos que en varias localidades donde viven no hay servicio de internet”.



García Herrera comentó que el proyecto es con el objetivo de que no haya deserción escolar por falta de servicios o de herramientas tecnológicas y de asistir lo mejor posible a los alumnos que carecen del servicio y con ello brindar una mejor atención.



“Agradezco al presidente municipal de Tocumbo, Luis Enrique Toscano, por apoyar a los estudiantes de nuestro subsistema, por caminar junto con nosotros en este proyecto educativo para que las y los jóvenes de nuestro municipio continúen sus estudios y sean jóvenes preparados”.