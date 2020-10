Celebrar a los muertos con responsabilidad, llamado para frenar contagios por COVID-19

Morelia, Michoacán, a 21 de octubre de 2020.- Ante la próxima tradición de celebrar la Noche de Muertos, la prioridad es conmemorar con responsabilidad a los que se nos adelantaron, sin descuidar las medidas de salud implementadas por las autoridades, con el objetivo de romper la cadena de contagio por COVID-19.



Quedarse en casa es hoy la medida más importante, por lo que en esta ocasión la celebración a los muertos debe realizarse en el ámbito del hogar, para no exponerse ni exponer a los demás. Tomando en cuenta que las grandes concentraciones de personas son una fuente de contagio, por lo que el exhorto que lanza el Gobierno del Estado es a permanecer en resguardo durante esas fechas.



Poner un altar en el lugar más representativo de nuestra casa y no visitar los panteones son dos acciones que pueden ayudar a evitar la propagación del virus. En estos altares domésticos se pueden ofrecer los alimentos, velas, flores y objetos de uso cotidiano de los difuntos, tal como se haría en los panteones, si las condiciones no fueran de riesgo.



El objetivo es celebrar la Noche de Muertos en Michoacán con estricto apego a las medidas de seguridad e higiene, así como evitar la concentración masiva de personas en espacios públicos.



Respetar las tradiciones de nuestros pueblos michoacanos de forma sustentable y alineados a las indicaciones de la Nueva Convivencia implementadas en Michoacán, es otro de los objetivos.



Mientras no exista una curan o vacuna contra el COVID-19, la responsabilidad ciudadana y la prevención sigue siendo las únicas maneras de romper la cadena de contagio.



Por ello, en caso de que por alguna razón se tenga que salir, es de vital importancia el uso correcto del cubrebocas, la distancia de por lo menos un metro y medio entre personas, así como el constante lavado o desinfección de manos con gel antibacterial.



No tocarse la cara con las manos sucias también es de suma importancia, ya que el virus entra al sistema a través de la mucosa de ojos, nariz y boca.



En el micrositio https://michoacan.gob.mx/wp-content/uploads/2020/10/NOCHE-DE-MUERTOS-2020_ComiteSalud-2.pdf se pueden consultar las prohibiciones y recomendaciones.