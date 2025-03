Envía 76 Legislatura al Congreso de la Unión reforma constitucional en materia de no reelección

Morelia, Michoacán; a 19 de marzo de 2025.- Las y los diputados de la 76 Legislatura buscan reestablecer el principio constitucional de la no reelección para los cargos de diputados locales, presidentes municipales, regidores y síndicos de los ayuntamientos, y de los magistrados y jueces de las entidades federativas.

En Sesión Ordinaria el Pleno del Poder Legislativo aprobó el dictamen presentado por la Comisión de Puntos Constitucionales mediante el cual se enviará al Congreso de la Unión la reforma a los artículos 115 y 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Los Integrantes de dicha Comisión, reafirmaron que la democracia consiste en el ejercicio de la participación de la ciudadanía en condiciones de equidad, en el que el principal elemento sea la renovación del poder, esto, como directriz en la consolidación de los poderes públicos y autoridades.

En este sentido, la propuesta promovida por la diputada Emma Rivera Camacho, establece que los presidentes municipales, regidores y síndicos de los ayuntamientos, las y los diputados a las legislaturas de los Estados, electos popularmente por elección directa o por elección indirecta, designación o nombramiento, no podrán ser reelectos para el periodo inmediato.

Asimismo, todos los funcionarios mencionados en el párrafo anterior, cuando tengan el carácter de propietarios, no podrán ser electos para el periodo inmediato con el carácter de suplentes, pero los que tengan el carácter de suplentes sí podrán ser electos para el periodo inmediato como propietarios a menos que hayan estado en ejercicio.

Al enviar dicha propuesta de reforma constitucional, las y los diputados de la 76 Legislatura, impulsan el principio de no reelección, con lo que se busca que no se perpetúen personas en los cargos populares y que no se llegue a degenerar las instituciones democráticas en México.