Entretenimiento | Melissa Mejía rompe el silencio tras acusaciones del influencer Mr. Hilman

Adrián Garza, mejor conocido por su seudónimo de redes sociales como Mr. Hilman, empresario de Monterrey compartió de forma reciente su supuesta experiencia de haber sido engañado continuamente por su entonces prometida Melissa Mejía, quien ahora cuenta su versión de los hechos.

Videos difundidos en redes sociales, no de las cuentas de Melissa debido a que sus cuentas fueron desactivadas, la influencer aseguró que no se había expresado respecto al tema de manera inmediata debido a que atraviesa un proceso legal derivado del caso, asegurando que ha tratado de ser censurada por su ex prometido.

Melissa expresó que las críticas en redes sociales han estado acompañadas de connotaciones misóginas, machistas y violentas, por ello fue otros motivos más por los que decidió externar su versión de los hechos.

Además, en una publicación escrita mencionó “No estoy y nunca estuve embarazada. La persona que publicó eso lo sabe perfectamente. Efectivamente las pruebas salieron positivas por un problemas hormonal”. En respuesta al tema donde Adrián Garza expresó que la influencer mexicana que supuestamente le habría hecho creer que estaba embarazada y era de él.

En consecuencia, Mr. Hilman ha comenzado a perder seguidores tras la versión de Melissa Mejía, además de señalar que el inlfuencer lo hacía como estrategia para vender un producto de su propia marca.