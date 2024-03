Entretenimiento | ¿La tercera temporada de “Euphoria” se ha cancelado?

La serie Euphoria creada por Sam Levinson para la plataforma de streaming HBO podría no continuar tras el fallecimiento de uno de sus protagonistas Angus Cloud y el éxito de algunos de sus otros participantes como Zendaya, Sydney Sweeney o Jacob Elordi.

La tercera temporada de dicha serie estaba aprobada para su estreno en 2025, sin embargo algunos de los rumores apuntan a que dicha entrega no salga.

Un blog de cine llamada World of Reel afirmó que HBO habría cancelado la supuesta tercera entrega de la popular serie. “Me he enterado que la tercera temporada prevista para Euphoria, de Sam Levinson, ha sido totalmente descartada. No se va a rodar. Tenían los planes para rodarla este verano, pero se vino abajo y el viernes comunicaron al reparto que podían liberar sus agendas para otros proyectos”, expresó Jordan Ruimy, autor de la entrada.

Elenco principal de “Euphoria” (foto tomada de la red)

No obstante, Variety señala que solo se trata de un simple retraso en el rodaje y afirmaron que “HBO y Sam Levinson siguen comprometidos a hacer una tercera temporada excepcional”, declaró un portavoz de la plataforma.

Además, el medio Deadline también declaró que se trataba de un retraso y que esto se debió a que Sam Levinson no ha terminado de escribir el guion de dicha temporada.