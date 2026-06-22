Morelia, Michoacán, 22 de junio de 2026.— El presidente del Comité Ejecutivo Estatal de Morena en Michoacán, Jesús Mora González, afirmó que la impugnación anunciada por Movimiento Ciudadano contra la reforma electoral exhibe el oportunismo de un partido que pretende apropiarse políticamente del Movimiento del Sombrero y convertir a Grecia Quiroz en su candidata rumbo a 2027.

“Movimiento Ciudadano tiene derecho de acudir a la Suprema Corte, pero también la obligación de hablar con claridad. No está defendiendo de manera desinteresada las candidaturas independientes: está preparando una alianza electoral y busca vestir de naranja a Grecia Quiroz”, señaló.

Jesús Mora explicó que la reforma no elimina las candidaturas independientes ni modifica los requisitos para registrarlas, sino que establece que quien decida competir como independiente debe hacerlo de manera individual y autónoma, sin compartir estructuras, propaganda, símbolos o estrategias con otras candidaturas como si formaran un partido político paralelo. Además, fortalece la participación de las mujeres, moderniza los procedimientos electorales, impide las candidaturas de personas deudoras alimentarias y crea herramientas contra la intervención del crimen organizado.

“No se puede presumir independencia mientras se construye una plataforma electoral común y un partido nacional actúa como representante político y jurídico del movimiento. Resulta revelador que Movimiento Ciudadano no concentre su discurso en los avances de la reforma, sino en proteger específicamente el proyecto electoral del Movimiento del Sombrero”, sostuvo.

El dirigente estatal afirmó que Morena no teme al Movimiento del Sombrero ni a Movimiento Ciudadano. “Confiamos en el pueblo de Michoacán y en la fuerza de la transformación. Lo único que exigimos es que dejen la simulación: si MC quiere hacerla su candidata, que lo diga abiertamente y se presente ante la ciudadanía sin disfraces”, concluyó.