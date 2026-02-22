Morelia, Michoacán, 21 de febrero de 2026.- Como resultado del fortalecimiento de las tareas operativas para disuadir el delito, en los últimos tres días elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) recuperaron 16 vehículos y dos contenedores con reporte de robo. Dichas acciones se efectuaron en cinco municipios de la entidad.

Producto del incremento en la vigilancia y los constantes patrullajes de la Guardia Civil en Morelia, Pátzcuaro, Uruapan, Lázaro Cárdenas y Zitácuaro, fueron localizados los siguientes automotores: tres motocicletas marca Italika, tres tractocamiones Freightliner, así como unidades de las marcas Honda, Nissan, Omoda, RAM, Chevrolet, Ford, Bajaj y Vento, además de dos contenedores en estado de abandono.

Todas las unidades fueron verificadas en la base de datos del C5 Michoacán, donde se corroboró el reporte de robo vigente, por lo cual quedaron a disposición de la autoridad competente a efecto de dar seguimiento a los procesos correspondientes para ser reintegrados a sus propietarios.

En todo el territorio michoacano, la SSP mantiene el sistema operativo para frenar toda actividad ilícita que atente en contra del patrimonio de la sociedad. Tu denuncia es importante, ante cualquier intento de robo llama de manera inmediata a la línea de emergencias 911.