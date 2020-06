En documentos vehiculares, lo barato sale caro

Morelia, Michoacán, a 18 de junio de 2020.- En el estado de Michoacán, han proliferado los ofrecimientos de “servicios de emplacamiento” o de “expedición de Licencias para Conducir”, mismos que se anuncian en redes sociales y que en algunos casos cuentan con lugares establecidos físicamente. Estos ofrecen la solución a problemas de maneras rápidas, sin tantos documentos y a menor precio, situación que captura la atención del necesitado y que lo arrastra sin saber a una solución que en algún momento mostrará su verdadero valor, haciendo notable el significado de la frase “Lo barato, sale caro”.

Lo barato sale caro

¿Qué hay de cierto en esta frase con respecto al rubro de tramites vehiculares? La respuesta no es tan evidente como pareciera, un alto porcentaje de michoacanos prefieren aventurarse en los ofrecimientos de expedición de “documentos oficiales” por parte de empresas o personas en redes sociales, que, no está demás decir, no son sitios oficiales para la obtención de documentos vehiculares legales.

Sin embargo, el negocio es riesgoso, con consecuencias legales y monetarias para los ciudadanos que pagan por los servicios de expedición de licencias para conducir y placas vehiculares fuera de los establecimientos oficiales, como son las administraciones y receptorías de Rentas de la Secretaría de Finanzas y Administración (SFA) de Michoacán.

¿Legales o no?

Para adentrarnos en el tema, tendríamos que definir: ¿Si estos documentos son oficiales o no? Pregunta que se responde con un rotundo y resaltado no, para efectos de expedición de estos documentos en Michoacán, sólo la SFA y sus oficinas de Rentas cuentan con dicha facultad y son las únicas que expiden licencias y placas con validez oficial y legal.

Por lo tanto, los documentos generados, solicitados y entregados fuera de estas oficinas gubernamentales carecen de validez y son clasificados como documentos apócrifos.

En una búsqueda rápida y fácil, que cualquier ciudadano puede realizar a través de su celular con conexión a internet, se puede encontrar con la siguiente definición de la palabra apócrifo: “Que no es auténtico o no es obra de la persona a la que se atribuye”; por lo que sobra, pero no está demás decir, que lo que se recibe de estos “servicios baratos” son documentos falsos.

No obstante, en nuestro entorno podemos encontrarnos con diferentes opiniones al respecto, algunos dicen no pasa nada, otros piensan yo nunca la necesito para nada; y de repente, se presenta la ocasión en la que la necesitan, y ahí es donde empiezan los problemas y los arrepentimientos.

¿Qué dicen las Leyes en la materia?

Dentro del Código Penal Federal de los Estados Unidos Mexicanos, en el Libro Segundo, Título Decimotercero, de nombre Falsedad, en su Capítulo IV; Falsificación de Documentos en General, artículo 243 se especifica que el delito de falsificación se castigará, tratándose de documentos públicos, con prisión de cuatro a ocho años y de doscientos a trescientos sesenta días de multa.

También, instruye que, en el caso de documentos privados, la pena que recibirá el culpable es prisión con una sentencia de seis meses a cinco años y de ciento ochenta a trescientos sesenta días de multa; aclarando, que si la falsificación es realizada por un servidor público, la pena de que se trate se aumentará hasta en una mitad más.

Pero no sólo el artículo 243 informa sobre las penas y acciones que implican cometer este delito, también es importante conocer los artículos que complementan la información como son el 244, 245 y 246 del ya mencionado Código Penal.

¿Y las autoridades y las empresas de seguros?

Ante esto, Jorge Alvarado Serrato, director de Tránsito y Movilidad del estado de Michoacán, reiteró que todos los documentos vehiculares expedidos fuera de las oficinas de la SFA, son documentos falsos y pueden traer consecuencias legales y administrativas fuertes para quien porte y haga uso de este tipo de documentos.

Por lo anterior, invitó a la ciudadanía a que “permanezcan dentro de la legalidad y hagan su proceso de requerimiento de documentos oficiales en las oficinas que corresponde”, agregó que “diariamente estamos aplicando la Ley en todos los aspectos, y esa es una situación que no escapa de nosotros”.

En el caso en que un ciudadano portador de estos documentos falsos se viera implicado en alguna situación que amerite la presentación de sus documentos, las empresas aseguradoras negarán de entrada la aplicación de las pólizas y beneficios para el asegurado.

Iniciando con la travesía en el pago de servicios de grúa y sus maniobras, que por poner un ejemplo en Michoacán en su Ley de Ingresos, publicada en el Periódico Oficial de fecha 31 de diciembre de 2019; el costo para vehículos ligeros, que son los que no rebasan las 3.5 toneladas; el almacenaje tiene un costo de 43 pesos por día, las maniobras tienen un costo de 42 pesos por evento.

Los servicios de grúa perteneciente a la Dirección de Tránsito y Movilidad, en un radio de hasta 10 kilómetros tienen un costo de 813 pesos, agregando 27 pesos más por cada 10 kilómetros extras, todo lo anterior lo deberá cubrir el titular del vehículo, además de los cargos y penas a cumplir por la portación y uso de documentos falsos.

¿Cuáles son los lugares oficiales para realizar estos trámites?

La SFA de Michoacán cuenta con 113 oficinas de rentas distribuidas en todo el territorio michoacano, en donde la población puede realizar sus trámites, aunado a esto cotidianamente se informa de la ubicación de módulos móviles de expedición de Licencias para Conducir en el interior del estado, como en la capital del estado.

En Morelia las oficinas y módulos de Rentas son las siguientes Dirección de Recaudación, ubicada en calle Ortega y Montañez número 290, colonia Centro; Administración de Rentas, en avenida Lázaro Cárdenas 1016; instalaciones centrales de la SFA, ubicadas en Avenida Acueducto 644; Sala C de la Terminal de Autobuses de Morelia (TAM) para trámites generales relacionados con la Dirección de Recaudación.

Para la Expedición de Licencias para Conducir la SFA tiene a disposición de las y los michoacanos en esta capital el Macromódulo de expedición de Licencias, avenida Lázaro Cárdenas 2100; la Administración de Rentas de Morelia, en avenida Lázaro Cárdenas 1016; Módulo de Plaza Modelo, en boulevard García de León 1005 y Policía y Tránsito, Periférico Paseo de la República 5415, Los Vergeles.

Actualmente y derivado de las medidas de prevención por la aparición del COVID-19 la SFA redujo los horarios de atención al contribuyente de 9 a 14 horas de lunes a viernes, en Morelia la Terminal de Autobuses (TAM) labora de lunes a domingo en el mismo horario.

Además de esta opción la dependencia estatal ha habilitado el pago en línea de trámites vehiculares, a través del enlace michoacan.gob.mx/tramites/bienvenido-consulte-sus-adeudos-de-tenencia-y-o-refrendo/, este método es el recomendado por la administración del Gobernador Silvano Aureoles Conejo para la realización de trámites pendientes con las oficinas estatales; mismo que evitará la exposición de la población y empleados a posibles situaciones de contagio y coayudaran a las medidas de prevención contra el COVID-19.

De igual manera, los servicios de atención para pago de Refrendo Vehicular 2020 se pueden realizar en las sucursales de bancos como Afirme, BanBajío, Bancomer, Banorte, HSBC, Santander y Banamex, así como de tiendas departamentales Soriana y Chedraui. Las empresas bancarias realizan la entrega en el momento del pago en ventanilla del engomado correspondiente.

Esta medida permitirá que las personas con pendientes en este rubro puedan realizar el pago sin complicaciones de documentos oficiales. En los casos en que las sucursales bancarias no pudieran realizar la entrega de los engomados las y los contribuyentes pueden acudir en Morelia para la entrega de engomados en el Departamento de Atención al Contribuyente, ubicado en calle Ortega y Montañez número 290, colonia Centro, en los horarios antes indicados.

Así pues, y una vez que la libertad y la tranquilidad económica personal son afectadas por acciones como la compra y uso de documentos apócrifos, es fácil recordar la frase con la que se inició este artículo, lo barato sale caro; y a veces más caro de lo que se creé saber.