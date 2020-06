Permanentes, acciones contra COVID-19 en LC; continúa Bandera Roja

Lázaro Cárdenas, Michoacán, a 18 de junio de 2020.- La Secretaría de Seguridad Pública (SSP), no baja la guardia en las acciones preventivas encaminadas a combatir el COVID-19 en este municipio, ya que registra mil 629 casos positivos de contagio, por lo que se continúa exhortando a la población para que acate las medidas sanitarias correspondientes.



Esta demarcación es donde han sido detectados el mayor número de habitantes con esta enfermedad en el estado, por lo que fue colocada la Bandera Roja, la cual significa máximo riesgo de contagio y los establecimientos no esenciales deberán cerrar de viernes a domingo.



Por ello, la Policía Michoacán continúa operando en diversos filtros informativos, ubicados en la avenida Lázaro Cárdenas, en la salida a la tenencia de La Mira y en el Puente Ignacio Chávez.



En estos puestos de control, los agentes policiales realizan labores de proximidad social con la población del puerto, exhortándoles a que acaten las recomendaciones sanitarias que han dispuesto las autoridades, a fin de preservar su estado de salud y el de sus familias.



Dentro de las medidas que emiten los uniformados, se encuentran el uso del cubrebocas obligatorio, no salir de casa a menos de efectuar alguna actividad esencial, lavarse constantemente las manos con agua y jabón, estornudar de etiqueta, así como mantener distancias de 1.5 metros con otras personas.



Para quienes cuenten con sintomatología de la enfermedad, como lo es la tos seca, fiebre, dolores de cabeza y musculares, es necesario acudir a un centro de salud y mantenerse en aislamiento.



El Gobierno del Estado pone a disposición de la población el 800-123-2890 con 11 líneas para resolver todas sus dudas, así como el micrositio bit.ly/MichCOVID-19, donde encontrarán toda la información disponible sobre COVID-19.