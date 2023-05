Emma Watson ha explicado la razón por la que se alejó de la actuación, y es porque no era feliz

Emma Watson es una actriz que se hizo famosa por su papel en la saga de “Harry Potter” y ha protagonizado películas como “Las ventajas de ser invisible”, “Mujercitas” y “La Bella y la Bestia”.

A pesar de su éxito y de haber sido una de las actrices mejor pagadas del mundo, decidió alejarse del mundo de la actuación en 2018 después de grabar “Mujercitas”. En ese momento, Watson anunció que se dedicaría a sus asuntos personales y se enfocaría en sus estudios.

Esta no fue la primera vez que se alejó de los reflectores, ya que también había anunciado previamente que quería enfocarse en sus estudios después de “Harry Potter.

Cinco años después de lo ocurrido, en una entrevista con “Financial Times”, admitió que actuar no la hacía feliz. Se sintió enjaulada y encontró difícil tener que vender algo sobre lo que no tenía control. Además, la hicieron responsable de una forma frustrante porque no tenía voz ni nada que decir.

Actualmente trabaja en proyectos detrás de cámaras donde puede crear y ser parte del proceso, lo que la hace sentir mejor. Quiere pararse frente a las cosas en las que si alguien la critica, pueda responder de una manera que no la haga odiarse a sí misma.