La Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (CANACO Servytur) Morelia expresó su postura de preocupación, indignación y rechazo ante los hechos vandálicos ocurridos el pasado domingo 12 de octubre en el Centro Histórico de Morelia.

Ante los medios de comunicación, la Presidenta de CANACO Morelia, Alondra Villaseñor Fernández, leyó un desplegado donde se menciona que estos actos violentos no solo representan un daño al patrimonio público y privado, sino que también lesionan la imagen turística y la confianza social que tanto esfuerzo ha costado construir como destino y como capital del Estado.

“El sector empresarial de Morelia ha apostado siempre por el diálogo, la legalidad y la colaboración institucional como las únicas vías para resolver los conflictos y construir una ciudad segura, ordenada y con oportunidades para todos. Por ello, exigimos a las autoridades municipales y estatales la aplicación plena del Estado de Derecho, el esclarecimiento de los hechos y la sanción a los responsables, así como la reparación de los daños ocasionados.”

CANACO Servytur Morelia, reiteró su compromiso con la paz, la legalidad y la reactivación económica, pilares indispensables para mantener la confianza ciudadana y el atractivo turístico de Morelia ante México y el mundo.

Estuvieron presentes los integrantes de la Mesa Directiva: el Secretario, Oliverio Cruz Gutiérrez; la Vicepresidenta de Servicios, Mariana Lemus Mendoza; el Vicepresidente del Centro Histórico de Morelia Alfonso Guerrero Guadarrama; el Vicepresidente de Transporte, Marco Saucedo Zavala; y la Vicepresidenta de Turismo, Judith Nereida Mora Rodríguez.