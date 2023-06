Elliot Page reconoce su privilegio como persona trans: “Mi experiencia no refleja la realidad de la mayoría”

El próximo 6 de junio se lanzará Pageboy, el libro que recopila las memorias de Elliot Page, actor de 36 años nacido en Halifax, Canadá. Anteriormente conocido como Ellen Page, promete compartir una historia profundamente personal sobre su relación con su cuerpo, su experiencia como persona trans, su salud mental, relaciones, sexualidad y los desafíos de Hollywood, entre muchos otros temas. Sin embargo, al hablar con la revista People sobre compartir estas experiencias con el mundo, Page reconoce que su trayectoria puede ser muy distinta a la de otras personas trans. “Mi vida como persona trans y los privilegios que tengo no reflejan la realidad de la mayoría de las personas trans”, confiesa al medio. “La realidad es que muchas personas trans enfrentan altas tasas de desempleo, experimentan la falta de vivienda de manera desproporcionada y las mujeres trans racializadas están siendo víctimas de violencia y asesinato. Además, muchas personas trans enfrentan dificultades para acceder a la atención médica”, lamenta.

A pesar de esto, el actor de películas como Juno, Origen y Umbrella Academy considera que es crucial que existan ejemplos como el suyo que se compartan públicamente. “Creo que necesitamos sentirnos representados y ver nuestra propia realidad. Eso es algo que no tuve cuando era niño”, afirma. Page reveló su identidad transgénero en diciembre de 2020 a través de un comunicado en su cuenta de Instagram. “Hola amigos, quiero compartir con ustedes que soy trans, mis pronombres son él/ellos y mi nombre es Elliot. Me encanta ser trans. Me encanta ser queer. Cuanto más abrazo y acepto plenamente quién soy, más sueño, más crece mi corazón y más prospero”, relató en ese entonces. Dos meses después, se divorció de la bailarina Emma Portner, con quien contrajo matrimonio en enero de 2018.

Después de casi tres años, Elliot Page considera que ha llegado el momento de dar un paso adelante y compartir abiertamente su historia con el público a través de este nuevo libro. En un mundo donde las personas trans enfrentan crecientes ataques, desde la violencia física hasta la prohibición del acceso a la atención médica, su humanidad se ve constantemente cuestionada en los medios. Es por eso que considera que escribir, leer y compartir nuestras diversas experiencias es un paso crucial para enfrentar a aquellos que intentan silenciarnos y dañarnos. Los libros han sido una fuente de ayuda y salvación en su vida, por lo que espera que su obra pueda brindar apoyo y hacer que alguien se sienta menos solo y más reconocido, sin importar quiénes sean o en qué etapa de su viaje se encuentren. En diciembre de 2022, Elliot compartió en su cuenta de Instagram la noticia del lanzamiento de sus memorias junto con la portada del libro, y expresó estas palabras.

El pasado 10 de mayo, Elliot Page mostró su nueva comodidad al compartir una foto en redes sociales sin camiseta. En su publicación de Instagram, expresó cómo solía experimentar disforia, especialmente durante el verano, cuando no podía usar capas y constantemente se sentía incómodo ajustando su camiseta de gran tamaño. Sin embargo, ahora disfruta sumergirse en el sol y experimentar la alegría en su propio cuerpo. Elliot expresó su gratitud por la cirugía de reasignación de género que le ha permitido vivir esta experiencia y espera compartir más sobre su viaje en el futuro. Con casi seis millones de seguidores en Instagram, Elliot celebró el momento y compartió su agradecimiento por estar vivo y seguir avanzando, a pesar de los momentos difíciles que ha enfrentado. En la descripción de su libro, Pageboy, Elliot anticipa que hablará sobre desenredarse de las expectativas de los demás y celebra la aceptación de uno mismo con rebeldía, fortaleza y alegría.