El TEEM se pronuncia respecto del cumplimiento de una de sus sentencias y resuelve un juicio ciudadano

En Sesión Pública virtual, el Pleno del Tribunal Electoral del Estado de Michoacán determinó declarar el cumplimiento de la sentencia emitida el pasado quince de noviembre, en el juicio ciudadano TEEM-JDC-065/2022, ya que la Secretaría General de Acuerdos y el Sistema Michoacano de Radio y Televisión acreditaron realizar las acciones necesarias para la traducción del resumen y los puntos resolutivos de la sentencia, así como su difusión. En este mismo acuerdo y ante su incumplimiento, se amonestó púbicamente al Ayuntamiento de Nahuatzen para que en lo sucesivo acate las determinaciones emitidas y se ajuste a los plazos y términos impuestos por el Tribunal.

Por otra parte, el Pleno dictó sentencia en el juicio ciudadano TEEM-JDC-001/2023, en el que se controvirtió el acuerdo dictado por la Secretaria Ejecutiva del Instituto Electoral de Michoacán, por el que se desechó la queja que dio origen a un procedimiento especial sancionador en materia de violencia política contra las mujeres en razón de género; al respecto, la actora cuestionó dicho acuerdo aduciendo que incumplía con los principios de exhaustividad y congruencia, porque desde su consideración, la responsable determinó que las conductas denunciadas no tenían incidencia en la materia electoral, sin atender a las funciones que desempeñaba como Secretaria General del Sindicato de Empleados del Ayuntamiento y Organismos Municipales Dependientes y Descentralizados de Jiquilpan, Michoacán, además de que, se le privó de su derecho de aportar mayores pruebas a la investigación.

En la sentencia, el Pleno confirmó por unanimidad de votos el acuerdo impugnado, al advertir que los hechos denunciados no se relacionan con el ejercicio de los derechos político-electorales de la actora, ni ocurrieron mientras desempeñaba un cargo de elección popular y se verificó que la actora ofreció y aportó los elementos de prueba que estaban a su alcance.

No obstante, ante la posible existencia de hechos que pudieran constituir violencia contra la actora por razón de género, a fin de no generarle un estado de indefensión y garantizarle el acceso a la justicia, se dio vista con los hechos denunciados a diversas autoridades estatales, para que en el ámbito de sus atribuciones determinen lo que conforme a derecho corresponda.

En esta Sesión también se tomó protesta de la Licda. Isis Stefany Maravilla Villarruel como Secretaria Instructora y Proyectista, así como de la Licda. Camila Montserrat Montaño Aparicio como Actuaria.