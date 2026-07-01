Uruapan, Mich.- 01 de julio de 2026.- El cadáver de un hombre que presenta huellas de violencia fue encontrado en su domicilio ubicado en la colonia Los Sauces, aledaña a Tejerías, al oriente de la ciudad de Uruapan.

Trascendió que minutos antes del mediodía de este miércoles, las autoridades fueron alertadas sobre una persona herida en un inmueble de la calle Privada de Cedros, casi esquina con Fresno, por lo que al sitio se desplazaron elementos Seguridad Pública, Guardia Nacional y paramédicos locales.

A su arribo, los socorristas confirmaron que el agraviado ya no tenía signos vitales, por lo que los patrulleros acordonaron la escena del crimen de acuerdo con el protocolo de la cadena de custodia.

Del ahora occiso no fue revelada su identidad, únicamente se mencionó que tenía 28 años de edad, mismo que a simple vista presentaba golpes y lesiones producidas al parecer con objeto punzocortante.

Posteriormente personal de la Fiscalía Regional de Justicia se presentó en el área de intervención para realizar la recolección de indicios y de testimonios. Siendo iniciada la respectiva carpeta de investigación.



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