Morelia, Michoacán; 1 de julio de 2026.- El Gobierno de Morelia, a través de la Secretaría de Fomento Económico (Sefeco), invita a la ciudadanía a visitar la décimo sexta edición de la Expo Regreso a Clases, que se llevará a cabo del 12 al 16 de agosto en la Plaza la Valladolid.

La administración del presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, respalda este espacio comercial, como parte del compromiso por apoyar la economía de las familias previo al inicio del próximo ciclo escolar.

La titular de la Sefeco, María Guadalupe Herrera Calderón, señaló en conferencia de prensa que “en esta ocasión participarán 60 expositores, de los cuales 25 serán papelerías morelianas, entre ellas Papelería El Porvenir, Papelería Milenio, Papelería La Roma, Pascua y Printafrom”.

Detalló que “ofrecerán un 25 por ciento de descuento sobre el total de la compra, contribuyendo al ahorro de las familias; y apoyando a la economía, se contará con cortes de cabellos gratuitos por parte de la Academia de Belleza Venus”.

Se estima la asistencia de más de 50 mil visitantes durante los cinco días de actividades, así como una derrama económica superior a los 9 millones de pesos, consolidando a la Expo Regreso a Clases como uno de los eventos comerciales más importantes de la temporada.

Como parte del compromiso solidario que distingue a este evento, el 15 de agosto se realizará el tradicional canje de 2 mil 500 tapas de pet por kits escolares; iniciativa que permitirá contribuir a la donación de más de 50 unidades de sangre en beneficio de niñas y niños atendidos por la Asociación Mexicana de Ayuda a Niños con Cáncer (Amanc).

La presidenta de Papeleros Unidos de Michoacán (Pumich), Norma Angélica Contreras García, abonó que “Este evento, tiene como objetivo ofrecer útiles escolares a precios justos, fortalecer el comercio local y brindar a las familias una alternativa accesible para adquirir todo lo necesario para el próximo regreso a clases”.

El Gobierno de Morelia reitera la invitación a todas las familias para aprovechar los descuentos, apoyar al comercio local y participar en las actividades solidarias que harán de esta edición una oportunidad para ahorrar, contribuir a una buena causa y prepararse para un exitoso regreso a clases.