“El presidente Andrés Manuel López Obrador busca controlar al Tribunal Federal de Justicia Administrativa”, acusan diputados del PAN

El 3 de noviembre el presidente Andrés Manuel López Obrador envió una iniciativa de reforma a la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (LOTFJA) a la Cámara de Diputados.

A través de un comunicado, la bancada señaló que con dicha reforma quedó evidenciada su intención de tomar el control de dicho tribunal, pues se observa que es un traje a la medida para nombrar como presidente del Tribunal a la magistrada Natalia Téllez al quitarle el impedimento a los magistrados de la Tercera Sección para ser nombrados presidentes del Tribunal, ya que dicha reforma establece en el sexto transitorio:

“En el supuesto que las y los magistrados de la Sección Tercera participen por primera vez en la elección para ocupar la titularidad de la Presidencia, la postulación se realizará por única ocasión, por orden de prelación conforme a los criterios de antigüedad y equidad de género”.

Actualmente, la Tercera Sección funciona sólo con dos de tres magistrados, porque el presidente López Obrador se ha negado a enviar los nombramientos al Senado de la República, no nada más del candidato faltante en la Tercera Sección, sino más de 80 vacantes que tiene actualmente el Tribunal, en un total desprecio por las instituciones para inmovilizarlas o controlarlas.

En este caso, la magistrada Natalia Téllez, quien fue avalada por el Senado el 29 de abril de 2021 y el magistrado Julio Ángel Sabines, nombrado el 30 de junio de 2021, con el transitorio en mención la persona de mayor antigüedad y atendiendo a la equidad de género, siendo la única mujer, es precisamente Natalia Téllez cercana a Raquel Buenrostro, actual secretaria de Economía en el gabinete de presidente López Obrador.

Los diputados de Morena y aliados comenzaron a presionar esta semana para la elaboración del dictamen de la reforma lo más pronto posible; la urgencia es porque el próximo 2 de enero se elegirá a quien presidirá el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA).

La reforma del Ejecutivo Federal es inoportuna, dada la proximidad del proceso de elección del presidente del Tribunal.

Además, plantea una reforma estructural que implica cambios trascendentales en la estructura y funcionamiento del Tribunal que debió haberse analizado a detalle, sin premuras ni presiones.

Diputados integrantes de las Comisiones de Justicia, y de Transparencia y Anticorrupción de los diversos grupos parlamentarios realizaron observaciones a la iniciativa del Ejecutivo Federal con la finalidad de que las mismas fueran tomadas en consideración en la elaboración del dictamen, para que éste fuera perfeccionado y que no estuviera dirigido a una persona en particular.

El dictamen se construyó tomando en consideración a las diversas fuerzas políticas y se lograron consensuar cambios a la iniciativa original del Ejecutivo Federal entre las que destacan:

La eliminación de la dedicatoria de la ley (traje a la medida) en virtud de eliminarse el quinto y sexto transitorio.

Retirar las causales de remoción subjetivas.

Proteger la facultad de ratificación y verificación de idoneidad por parte de las comisiones del Senado de la República.

La presentación y discusión del dictamen de la iniciativa se tenía previsto realizarse el lunes 5 de diciembre por los integrantes de las Comisiones Unidas de Justicia y Transparencia y Anticorrupción, sin embargo, en la mencionada reunión no existió consenso de los diversos grupos parlamentarios para su votación y se decidió suspenderla, programando su reanudación para el jueves 8 de diciembre.

En la reunión de este jueves 8 de diciembre, Morena y aliados, de último momento propusieron realizar reservas al dictamen y solicitaron la incorporación del quinto y sexto transitorio que contemplaba la iniciativa del ejecutivo federal, mismos que ya se había acordado quedarían eliminados para evitar hacer un traje a la medida.

Por si fuera poco, el dictamen estaba siendo discutido en las Comisiones Unidas y aun sin haberse votado, ya estaba agendado en la sesión ordinaria, lo que evidenció la urgencia de Morena y aliados para sacar dicha reforma.

Dentro de la reunión, diversos diputados manifestaron sus argumentos en contra de aprobar el dictamen sin las modificaciones acordadas y, por el contrario, aprobarlo en los términos que envió el ejecutivo federal.

En su participación, la diputada panista María Elena Pérez-Jaén Zermeño, realizó el reconocimiento a los presidentes de ambas comisiones por el trabajo realizado para lograr el dictamen sobre la reforma.

Además, manifestó su postura en contra del dictamen y de las reformas que le hicieron, de último momento, Morena y aliados.

La diputada panista enfatizó que estaba a favor de las autonomías, pero en contra de los trajes a la medida, como en el caso de hacerle a una magistrada, quien carece de la idoneidad constitucional para desempeñarse como presidente del TFJA.

A los diputados de Morena y aliados les manifestó: “ustedes no reflexionan, solamente acatan órdenes y sin miramientos siguen las instrucciones del Presidente”.

La diputada condenó las reformas a la LOTFJA, que más que fortalecerlo busca controlarlo; “es un nuevo intento de terminar con la autonomía de otro órgano que forma parte de la vida democrática del país, como lo han estado haciendo con los otros”.

Advirtió que con la reforma se estaría posibilitando que se designen a personas que no satisfagan los más altos estándares de experiencia de la materia administrativa y fiscal no se considera la carrera jurisdiccional.

Destacó que la reforma contraviene la intención del constituyente que estableció el Sistema Nacional Anticorrupción, con el objetivo de crear un órgano con funcionarios jurisdiccionales encargados exclusivamente del conocimiento de la materia de responsabilidades, y la sanción a las faltas graves que al efecto se hubieren cometido.

Concluyó manifestando que no podían convalidar el dictamen y se dirigió a los diputados de Morena y aliados: “ya dejen de pasar por encima de las instituciones y las leyes”.

A pesar de los diversos pronunciamientos en contra del dictamen y las reservas que impusieron Morena y aliados las Comisiones Unidas de Justicia, y Transparencia y Anticorrupción, aprobaron el dictamen por 31 votos a favor, 25 en contra y tres abstenciones.

El dictamen ya había sido enlistado en la orden del día de este jueves aún y cuando no había sido votado en comisiones; sin embargo, al aprobarse el dictamen por la mayoría de Morena y aliados, se discutió en el Pleno horas después y en su intervención la diputada María Elena Pérez-Jaén emitió su pronunciamiento en contra del dictamen se dirigió a los diputados de Morena y aliados manifestándoles:

“Se han olvidado por completo de su función principal, legislar y consensuar con la mira puesta en el bienestar de todos los mexicanos y, al contrario, se han dedicado a acatar las órdenes que les da el dictador que habita en Palacio Nacional, sin importarles continuar con la destrucción de las instituciones democráticas construidas por los mexicanos durante décadas. Hoy es el Tribunal Federal de Justicia Administrativa”.

Enfatizó que nuevamente manifestaron su sumisión al Presidente, al romper los acuerdos que se habían hecho para crear un dictamen viable y consensuado sobre esta reforma, pero al aprobar la incorporación del quinto y sexto transitorios que ya habían sido omitidos, demostrando su cinismo e irresponsabilidad al contravenir el artículo 13 constitucional, y decidir aprobar una reforma para beneficiario a la única persona que resulte elegible en esos términos, es decir, la actual magistrada de la Tercera Sección. Destacó: “se llama traje a la medida y violación a la autonomía del Tribunal”

La diputada observará que con la aprobación de la reforma perniciosa afectará el funcionamiento del Tribunal “generando una crisis en la impartición de justicia en materia administrativa y fiscal, ya que habrá una lluvia de amparos porque los litigantes van a argumentar que la composición del Tribunal con una presidencia a modo, no garantiza el acceso a la justicia”, observaron.

”Basta ya de desmantelar, controlar, afectar y destruir las instituciones que le han dado estabilidad a este país. Basta ya, ¿qué no tienen llenadera? Quieren destruir todo el andamiaje democrático de México, no valen la pena, no responde a la ciudadanía, solo a los intereses del tirano de Palacio”.

Desafortunadamente, a pesar de los diversos pronunciamientos en contra del dictamen que reforma la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, se encontró en vía rápida con 251 votos a favor y 206 votos en contra, y fue enviado al Senado de la República para su análisis, discusión y aprobación. Intentarán aprobarlo la próxima semana.

Finalmente, la diputada Pérez-Jaén manifestó que el Senado de la República deberá apegarse a la legalidad e imparcialidad.

“Un dictamen de esta naturaleza necesita que se realice de acuerdo al procedimiento legislativo, ya basta de trajes hechos a la medida. Una de las principales características de este gobierno ha sido la constante violación a la división de Poderes. El Presidente, en reiteradas ocasiones, ha buscado tener control absoluto, y esto es lo que se pretende a través del presente dictamen.

‘Lo mínimo que se espera es que el coordinador de los senadores de Morena, Ricardo Monreal, actúe con legalidad e imparcialidad y nos demuestre que trabaja para México y no a las órdenes del Presidente’, sentenció.