Pátzcuaro, Michoacán, 28 de junio de 2026.- El presidente municipal, Julio Arreola, encabezó la inauguración del Mundialito “Jugando Ando” Street Soccer, un torneo que reúne a jóvenes de distintos municipios con el objetivo de promover el deporte, la sana convivencia y el desarrollo de nuevos talentos.

Durante el acto inaugural, el alcalde dio la bienvenida a las y los participantes, así como a representantes de Fundación Telmex-Telcel, autoridades deportivas y familias que se dieron cita para respaldar este importante encuentro. Destacó que el deporte es una herramienta para fortalecer el tejido social y brindar mejores oportunidades a la juventud.

Julio Arreola reconoció el esfuerzo y compromiso de quienes hacen posible este tipo de competencias y expresó su orgullo por el talento de las y los jóvenes patzcuarenses, especialmente por el representante del municipio que participará en el próximo Mundial de Street Soccer en Portugal.

El presidente municipal reiteró que su administración continuará impulsando acciones que fomenten la activación física, la inclusión y los valores entre la niñez y la juventud, además de consolidar a Pátzcuaro como un municipio capaz de albergar eventos deportivos de carácter estatal y nacional.

Con este torneo, el Gobierno de Pátzcuaro reafirma su compromiso de seguir generando espacios para el deporte, la convivencia y el sano desarrollo de las nuevas generaciones, fortaleciendo al mismo tiempo la actividad turística y económica del municipio.