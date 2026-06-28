La Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (CANACINTRA) Delegación Morelia llevó a cabo su reunión mensual de afiliados, un espacio de diálogo y vinculación en el que participaron empresarios, consejeros y representantes del sector productivo, teniendo como invitado especial al secretario de Finanzas y Administración de Michoacán, Luis Navarro García.

Durante su intervención, el funcionario estatal compartió un panorama sobre la situación financiera con la que recibió la actual administración estatal y destacó las acciones implementadas para fortalecer las finanzas públicas.

Asimismo, señaló que actualmente el Gobierno de Michoacán mantiene el pago oportuno a proveedores y ha logrado ejecutar importantes obras de infraestructura sin recurrir a la contratación de deuda pública.

En el encuentro, el Presidente de CANACINTRA Morelia, Aramis Sosa Cedeño, presentó su informe de actividades, en el que dio cuenta de las acciones emprendidas por la Cámara en materia de representación empresarial, vinculación institucional, capacitación, fortalecimiento de afiliados y desarrollo de proyectos estratégicos para impulsar la competitividad de la industria michoacana.

Como parte de la reunión, se realizó la entrega de nombramientos a quienes integran el Comité de Jóvenes Industriales de CANACINTRA Morelia, organismo que impulsará la participación de las nuevas generaciones en el fortalecimiento del sector productivo. Recibieron su nombramiento José Alexis Acuña García, como presidente del Comité; Hugo César Rojas López, como vicepresidente; y Daniela Isabel Saavedra Pichardo, como secretaria.

La reunión concluyó con un espacio de convivencia entre los asistentes durante un cóctel patrocinado por la empresa CRC de México, firma especializada en soluciones tecnológicas para la gestión empresarial mediante plataformas modulares para el control de visitantes, control de accesos, identificación digital e inventario de activos, entre otras herramientas enfocadas en fortalecer la seguridad y eficiencia operativa de las empresas.

Con este tipo de encuentros, CANACINTRA Morelia refrenda su compromiso de generar espacios de diálogo entre el sector empresarial y las autoridades, impulsando la colaboración para fortalecer el desarrollo económico, la participación de las nuevas generaciones y la competitividad de Michoacán.