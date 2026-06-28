Como parte de los recorridos por el estado para fortalecer la organización territorial del movimiento, Celeste Ascencio participó este día en la Asamblea en Defensa de la Transformación y la Soberanía, realizada en Ciudad Hidalgo.

Durante el encuentro, Celeste Ascencio destacó que Morena nació en las plazas, en las comunidades y en las asambleas pequeñas, escuchando al pueblo, organizándolo e informando casa por casa. Subrayó que esa forma de hacer política sigue siendo la esencia del movimiento y la ruta para consolidar la Transformación.

“La fuerza de nuestro movimiento siempre ha estado en el pueblo organizado. Defender la soberanía y la Transformación significa seguir caminando el territorio, escuchando a la gente y construyendo colectivamente el futuro de México”, expresó.

Las y los asistentes reafirmaron su compromiso de mantener vivo el trabajo territorial y la organización popular, convencidos de que la participación del pueblo es la base para defender los avances alcanzados y seguir construyendo un país con más justicia, igualdad y bienestar.