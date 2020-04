Beneficiadas 674 empresas michoacanas con prórroga de no pago de créditos

Morelia, Michoacán, a 15 de abril de 2020.- Del 28 de marzo a la fecha, el Gobierno de Michoacán, a través de Sí Financia, ha autorizado periodos de no pago a créditos por tres meses a 674 empresas que solicitaron este esquema, contemplado en el Plan Emergente de Apoyo a la Economía de las Familias Michoacanas.



De acuerdo con el director general del organismo, Gustavo Meléndez Arreola, la meta inicial en el plan, coordinado con la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco), era beneficiar a mil empresas con créditos vigentes en Sí Financia; sin embargo, el apoyo se otorgará a todas aquellas que estén al corriente en sus pagos al momento de presentar su solicitud, y se hará extensivo el no pago, hasta el mes de septiembre del año en curso.



El funcionario explicó que las unidades económicas que han solicitado el beneficio comprenden todas las actividades económicas, pero de manera destacada son de comercio y servicios, y están distribuidas en todo el estado.



Con base en lo establecido en el Plan, el Sistema Integral de Financiamiento para el Desarrollo de Michoacán concederá el periodo de gracia por el lapso mencionado para el pago de capital e intereses en los créditos con saldo vigente, otorgados a través del Programa para el Desarrollo Productivo de Michoacán, en sus esquemas Microcrédito y Crédito MiPyMe.



El periodo de no pago temporal también aplica para el programa Palabra de Mujer, en sus esquemas Crédito a la Palabra y Crédito a Proyectos Productivos, así como créditos vigentes que se hayan otorgado al amparo de otros programas de Sí Financia.



Los periodos de no pago pueden ser: abril, mayo y junio; mayo, junio y julio; junio, julio y agosto; o, julio, agosto y septiembre, únicamente.



Las y los acreditados podrán hacer uso del beneficio de los tres meses de gracia, mismo que no excederá del mes de septiembre de 2020; con esta acción, el Gobierno de Michoacán apoya y fortalece la economía de las empresas locales durante la contingencia sanitaria.



Para hacer efectivo este beneficio, las empresas interesadas deben enviar solicitud por escrito en formato establecido, indicando los meses donde se aplicará la gracia, a través del correo electrónico periododegracia@sifinancia.michoacan.gob.mx. El formato de solicitud está disponible en la plataforma planemergentemichoacan.com