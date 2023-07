Ejército Mexicano invita al torneo estatal de ajedrez

Morelia, Mich- 17 de julio de 2023.- La Secretaría de la Defensa Nacional a través de la

Comandancia de la 21/a. Zona Militar, hace una atenta invitación al público en general,

para que asistan este próximo sábado 22 de julio del presente año, al Torneo Estatal de

Ajedrez en Conmemoración al “Bicentenario del Heroico Colegio Militar”.

La actividad se llevará a cabo en coordinación con la Asociación Michoacana de Ajedrez

A.C., misma que se realizará dentro de las instalaciones del Cuartel General de la 21/a.

Zona Militar, iniciando en punto de las 09:00 de la mañana, contando con las ramas varonil

y femenil de las siguientes categorías:

• Sub 10 (de 5 a 9 años),

• Sub 14 (de 10 a 13 años),

• Sub 18 (de 14 a 17 años),

• 2/a. Fuerza y 1/a. Fuerza (de cualquier edad).

Cabe destacar, que el torneo es totalmente gratuito y el único requisito para participar es

inscribirse, marcando al número 44-34-10-39-03, para tomar los datos de la categoría a la

que participará.

Asimismo, se invita a que porten alguna prenda de color rojo, a fin de sumarse a

conmemorar los 200 años de citada institución militar.

El objetivo principal de la actividad es fomentar la convivencia familiar, a través de un sano

momento de esparcimiento, siendo el juego de ajedrez considerado como un deporte

mental, ya que promueve la memoria, destreza, concentración y el pensamiento estratégico,

además de fortalecer el acercamiento con la ciudadanía y sus fuerzas armadas.