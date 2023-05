Diputadas y diputados abordan el tema del cártel inmobiliario en la agenda política de la Comisión Permanente

En la sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, diputada de Morena y diputados del PAN, PVEM, PT, MC y PRD emitieron comentarios sobre el llamado “cártel inmobiliario”, durante el apartado de agenda política.

Seguiremos en la lógica de hacer valer el discurso de transparencia

La diputada Aleida Alavez Ruiz (Morena) mencionó que este tema es una oportunidad para explicar cómo es que la derecha entiende el uso del poder. “Es importante para el debate público que se sepa cómo cuando están al frente de una alcaldía se dedican a hacer negocios con las instituciones que tienen a su cargo”.

“En la Cámara de Diputados vamos a seguir en la lógica de hacer valer el discurso sobre la transparencia y que esta información, que es ya de una investigación judicial, sea tomada en cuenta para que cada quien se haga cargo de los dirigentes con los que cuenta”, dijo.

Se requiere aviso y permiso del gobierno central, no de alcaldías

Por el PAN, el diputado Jorge Triana Tena relató que desde hace unos años para llevar a cabo cualquier construcción en la Ciudad de México se requiere simplemente un aviso y un permiso del gobierno central, no de las alcaldías; el tema de protección civil lo lleva el gobierno de la Ciudad de México y las verificaciones las hace el Instituto de Verificación del gobierno de la Ciudad de México.

Afirmó que “venir aquí a hablar de temas que se desconocen legalmente no es lo correcto, es un despropósito; no obstante, si se debe investigar a alguien que se haga y acusar a alguien pues que se acuse, pero que se mida con la misma vara absolutamente a todos. Esas construcciones se dan por toda la ciudad, bajo la complicidad del gobierno central y de eso no se dice nada, ni la Fiscalía. Se violentó el principio de secrecía de una carpeta de investigación”.

Exigimos que continúe la investigación

Jorge Luis Llaven Abarca, diputado del PVEM, mencionó que la corrupción fue en los últimos 30 años el principal problema del país para las y los mexicanos, “que fuimos gobiernos que hicieron una trama legal de corrupción y que poco a poco se ha ido descubriendo. No hay mejor expresión que usar la del cártel inmobiliario, ya que es toda una estructura o grupo que trabaja de forma coordinada y que hace actos delictivos en perjuicio de las y los ciudadanos y en beneficio de ellos, enriqueciéndose”.

Ello, dijo, es lo que pasó con el cártel inmobiliario, en donde “hace más o menos un año la Fiscalía capitalina inició una investigación en contra de servidores públicos que tenían toda una red de corrupción en la Alcaldía Benito Juárez”.

Que no se vuelva a repetir cártel inmobiliario

Al presentar el tema del cártel inmobiliario, el diputado Reginaldo Sandoval Flores (PT) consideró importante ubicar su dimensión, pues “nace en la Benito Juárez por tantos años de gobierno de Acción Nacional; esa forma de gobierno no ha tenido ni el castigo ni las consecuencias debidas. Se trata de un cártel, de una banda de malhechores, delincuentes y ladrones que roban a la gente”.

Pidió poner atención para que no se repita, pues el eje fundamental del modelo neoliberal se llama corrupción. Se hace un esfuerzo para separar el poder político del económico. “Acción Nacional debería regresar a los principios de Gómez Morín para que vean realmente una visión de derecha; actualmente, sigue en la lógica de disputar percepción y con esa lógica no van a poder con la cuarta transformación. Espero no se vuelva a repetir ese cártel inmobiliario”.

Investigación hasta las últimas consecuencias

Jorge Álvarez Máynez, diputado de MC, destacó la importancia de discutir e investigar hasta llegar a las últimas consecuencias y castigar con todo el peso de la ley. Agregó que exigirán que se dé una visión sistémica en el combate a la corrupción.

“Es una vergüenza que los legisladores se atrevan a hablar de corrupción y a festejar lo que hace la Fiscalía de la Ciudad de México cuando saben que tienen la corrupción en casa. La justicia selectiva no es justicia; por eso, en MC decimos sí, que se investigue al cártel inmobiliario”.

El PRD no será cómplice de la corrupción

El diputado Marcelino Castañeda Navarrete (PRD) puntualizó que su grupo parlamentario no será cómplice de la corrupción, nunca estará de lado de los corruptos, por lo que no se quedará callado ante este flagelo que sufre el país.

“La hipocresía de esa mayoría es sorprendente, suben a la agenda a un supuesto cártel inmobiliario local, pero haciendo oídos sordos ante la corrupción de miles de millones de pesos que este gobierno ha significado, siendo parte de esto los programas clientelares que a más de cuatro años no tienen un padrón consolidado”, subrayó.