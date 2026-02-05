Jacona, Mich.- 05 de febrero de 2026.- Un campesino resultó con al menos tres lesiones en distintas partes de su humanidad, al ser blanco de una agresión armada, en la Tenencia de La Planta, ubicada en la periferia de la demarcación de Jacona.

En la labor reporteril se pudo conocer que fue la tarde de este jueves, cuando en el C5 Sitec recibieron un reporte ciudadano informando sobre una persona herida por proyectiles de arma de fuego en la calle Flores Magón, rumbo a la presa de “El Seis”.

Agentes de la Guardia Civil, Policía Municipal y personal de la Secretaría de la Defensa Nacional se trasladaron al lugar, donde localizaron herido al señor Jorge Luis H., F., de aproximadamente 35 años de edad.

Los uniformados solicitaron una ambulancia y minutos después llegaron paramédicos de la Cruz Roja. quienes otorgaron los primeros auxilios al susodicho y lo canalizaron a un nosocomio para su atención médica.

Especialistas de la Fiscalía General del Estado tomaron conocimiento del hecho e iniciaron la carpeta de investigación respectiva, con la finalidad de esclarecer el atentado y dar con los agresores.