Morelia, Michoacán, 23 de junio de 2026.- El segundo grupo de cocineras y cocineros tradicionales llegó al Jalo Futbolero, que se desarrolla en el Centro de Convenciones y Exposiciones de Morelia (Ceconexpo), informó la Secretaría de Turismo de Michoacán (Sectur).

Bola de pedernales, churipo, uchepos, toqueras, mole de Tupátaro, pozole batido, corundas rellenas, aguachile y tiritas de pescado son algunos de los platillos que oferta, desde este fin de semana, el grupo de 18 herederas y herederos de los sabores y saberes de “el alma de México”.

El público asistente podrá disfrutar de estas delicias gastronómicas a precios accesibles, que van de 60 a 180 pesos aproximadamente, mientras que algunos platillos a base de mariscos tienen costos cercanos a los 200 pesos, lo que permite vivir una experiencia culinaria completa durante su recorrido por el Jalo Futbolero.

Roberto Monroy García, titular de la Secretaría de Turismo de Michoacán (Sectur), recordó que este segundo y último grupo se encontrará hasta el 28 de junio en un horario de 13:00 a 20:00 horas en la explanada de Ceconexpo.

Con la participación de las cocineras y cocineros tradicionales en el Jalo Futbolero, el Gobierno de Michoacán fortalece la promoción de la cocina tradicional michoacana y genera espacios para que las y los visitantes descubran la esencia del estado a través de sus sabores y saberes.