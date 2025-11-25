Michoacán.- 25 de noviembre de 2025.- Los motores detenidos, las filas de tráileres inmóviles y los grupos de productores acampados confirman lo inevitable, Michoacán supera a sus primeras 30 horas con al menos ocho bloqueos carreteros activos, cuatro de ellos en autopistas de la red México-Guadalajara. La escena se repite desde Zinapécuaro hasta Ecuandureo: lonas, maquinaria agrícola, camionetas atravesadas y rostros cansados, pero decididos.

En la caseta de cobro de Zinapécuaro, donde se mantiene uno de los cierres más tensos, la jornada comenzó desde el día anterior impulsada por dos frentes distintos, productores agrícolas -el grueso de los manifestantes- y transportistas que, en un inicio, se sumaron con sus propias exigencias. Unos piden un precio de garantía justo para el maíz; otros, seguridad elemental para poder circular sin miedo.

Los transportistas denuncian lo que llaman “extorsión institucionalizada”, señalan que ciertos filtros de seguridad en autopistas y carreteras federales se han convertido en puntos de cobro informal, donde bajo cualquier argumento se les exige dinero. A esto se añaden asaltos violentos y agresiones que, afirman, se han multiplicado, especialmente en el Arco Norte y en distintos tramos de Michoacán. “Son las propias corporaciones las que te paran y te quitan. Y si no es eso, son los asaltos”, resume uno de ellos, sin ocultar el cansancio.

No es un reclamo aislado. Corredores como el que conecta Zinapécuaro con Cuitzeo, o la ruta hacia el aeropuerto, han registrado incidentes que han afectado incluso a trabajadores de plataformas de transporte durante el último año.

Sin embargo, en Michoacán la movilización mayor la encabezan los productores del campo. De acuerdo con reportes oficiales, se mantienen cierres viales en Vista Hermosa, Panindícuaro, Ecuandureo y el propio Zinapécuaro, en la Autopista de Occidente, y cuatro más en carreteras libres que conectan Briseñas, Vista Hermosa y la región Ciénega, además de un bloqueo intermitente en Villa Madero, donde por la tarde se liberó.

El reclamo principal es contundente, un precio de garantía de 7 mil 200 por tonelada de maíz, cifra que, aseguran, es indispensable para cubrir los insumos y mantener viable la producción. A esto se suman otras peticiones, créditos blandos para renovar maquinaria, fertilizantes suficientes y asequibles, apoyo real para las distintas cadenas productivas del estado y una revisión a la Ley de Aguas Nacionales, que consideran podría afectarles.

El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, pidió liberar las autopistas y llamó a evitar afectaciones a terceros. Reconoció un acercamiento federal y confirmó que ya se ofreció una mesa de diálogo en la Ciudad de México, encabezada por la Secretaría de Gobernación.

“Hay apoyo al campo, muy importante, sobre todo a los pequeños productores”, afirmó. Señaló que más de 82 mil productores de maíz con cinco hectáreas o menos reciben fertilizantes gratuitos, precio de garantía y otros beneficios. Recordó que los productores medianos y grandes también tuvieron una negociación reciente, donde se definió un precio base para su cosecha.

Al ser cuestionado sobre la participación de alcaldes en la movilización, el gobernador pidió “serenar los ánimos”: “Hay presidentes municipales atrás de estas manifestaciones, pero no desvirtuemos. Las manifestaciones deben ser libres y sin injerencias político-partidarias”, dijo sin dar nombres.

Aseguró que el diálogo ya está en marcha, con la participación de la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez; el secretario de Agricultura; y autoridades de Conagua. Asimismo, descartó un escenario de desabasto como el registrado semanas atrás: “Las carreteras federales libres están transitables”.

Mientras tanto, en Zinapécuaro la fila de vehículos no deja de crecer. Los conductores descienden de sus unidades, buscan sombra, se ofrecen café unos a otros. Algunos productores, con sombrero en mano, se mantienen firmes. Otros miran hacia el punto de control esperando noticias: la instrucción de permitir el paso, un avance en la negociación, una señal.

Por la tarde concluyó sin acuerdos una reunión en la Ciudad de México entre una representación de los productores agrícolas y funcionarios federales, en la que los primeros expusieron su pliego petitorio, pero al no ver satisfechas sus demandas dieron por concluida la mesa de trabajo indicando que hasta que vuelvan a ser convocados la mayoría de los cierres carreteros habrán de mantenerse.