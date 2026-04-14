Morelia, Michoacán, a 14 de abril de 2026.– La diputada Fabiola Alanís destacó que la implementación de la credencial única del nuevo modelo de salud impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum representa un avance concreto para garantizar atención médica más ágil, ordenada y sin barreras para la población, especialmente para las personas adultas mayores, quienes suman más de 450 mil personas en Michoacán.



La legisladora recordó que este proceso de credencialización, que se llevará a cabo del 13 al 30 de abril para todas las personas de 85 años y más, quienes son más de 51 mil en todo Michoacán, así como para sus cuidadores, es el primer paso hacia la construcción del Servicio Universal de Salud.



“Estamos hablando de una herramienta que va a cambiar la manera en que las personas acceden a los servicios médicos. Con una sola credencial, las y los usuarios podrán identificarse en cualquier institución pública de salud, evitando trámites duplicados, confusión y retrasos en la atención”, subrayó.



Fabiola Alanís detalló que esta credencial no solo funcionará como identificación oficial dentro del sistema de salud, sino que permitirá integrar la información médica de manera ordenada, con autorización de cada persona, lo que facilitará diagnósticos más oportunos y tratamientos más efectivos.



Además, recordó que este instrumento evolucionará hacia una versión digital en 2026, lo que permitirá modernizar el sistema y hacerlo más accesible, especialmente en contextos de emergencia.



“La credencial única significa poner al centro a las personas, simplificar su acceso a la salud y garantizar que ninguna urgencia se detenga por falta de documentos o por estar en una institución distinta a la que originalmente estaban afiliadas”, enfatizó.



La diputada señaló que, para Michoacán, esta medida tendrá un impacto directo en más de 2.2 millones de personas, quienes el año pasado refieron que no tenían acceso a servicios de salud; así como a sectores prioritarios como las personas adultas mayores, quienes históricamente han enfrentado mayores dificultades para acceder a servicios médicos oportunos.



Finalmente, reiteró que este tipo de acciones consolidan un sistema de salud más justo, donde el acceso ya no depende de la afiliación, sino de la necesidad de atención, avanzando hacia un modelo verdaderamente universal.