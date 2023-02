Coordinador de Agrupamientos de la GC, Edgar Urban Carbajal, se deslinda de señalamientos en su contra

Morelia, Michoacán, a 14 de febrero del 2023.- Ante los recientes señalamientos hechos

en algunos medios de comunicación en contra del coordinador de Agrupamientos de la

Guardia Civil (GC), Edgar Urban Carbajal, sobre su supuesta relación con el grupo político

Atlacomulco, así como el presunto manejo de una cuenta de Twitter, el mando policiaco

respondió y se deslindó de los temas.

Al ser entrevistado por esta redacción, él comentó: “Respecto a una nota publicada en las

redes sociales en la que se intenta desprestigiar mi carrera profesional y mi persona, al

tomar algunos puntos como referencia de mi trayectoria laboral: eso no es otra cosa más

que una lucha mediática. Yo siempre me he caracterizado por trabajar con estricto apego a

los valores de lealtad, honestidad, legalidad, solidaridad y sobre todo respeto”, subrayó.

Sobre si existen escándalos en su carrera de los que pueda avergonzarse, Urban Carbajal

resaltó: “En todos y cada uno de los puestos que he ejercido los he desempeñado con

estricto profesionalismo e institucionalidad; y durante mis años de carrera en la

administración pública nunca me he visto envuelto en temas de lamentosa reputación. No

tengo nada de que avergonzarme”, resaltó.

De igual manera, el jefe policiaco se deslindó del manejo de una cuenta de Twitter que se le

atribuye: “Yo no cuento ni manejo ningún tipo de cuenta en redes sociales. Y procederé a

denunciar este tipo de acciones de la suplantación de mi identidad; además, responsabilizo

de cualquier situación que pudiese sucederme a quien esté detrás de cada uno de los ataques

mediáticos y del manejo de las falsas redes a mi nombre”, puntualizó.

Edgar Urban finalizó al comentar que está seguro de su correcto actuar, “yo reitero mi

compromiso hacia la institución, la administración y sobre todo a la sociedad michoacana,

tal y como lo estipula la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de

Michoacán y la Constitución Política, leyes y reglamentos que de ella emanan; así como mi

aprecio y respeto por el trabajo en pro de la seguridad y del buen gobierno”, dijo.

AGENCIA RED 113