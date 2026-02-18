Morelia, Michoacán, a 18 de febrero de 2026 – Ante la importancia de mantener altas coberturas de vacunación y prevenir posibles brotes, la presidenta honoraria del DIF Morelia, Paola Delgadillo Hernández, anunció la jornada de aplicación de vacuna doble viral contra sarampión y rubéola, que se realizará este viernes 20 de febrero, de 10:00 a 12:00 horas o hasta agotar unidades en las oficinas centrales del DIF Morelia.

El sarampión puede provocar complicaciones respiratorias y neurológicas, mientras que la rubéola representa riesgos graves durante el embarazo. La vacuna doble viral es segura, gratuita y cuenta con respaldo científico internacional.

La jornada está dirigida a niñas, niños y personas con esquemas incompletos. Esta acción forma parte de las estrategias permanentes de prevención que impulsa el DIF Morelia en coordinación con la Clínica Municipal de Salud Poniente.

El presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, ha reiterado que la prevención en salud pública es fundamental para proteger a la población y fortalecer el desarrollo comunitario mediante acciones oportunas y cercanas.

“Mantener la vacunación al día es una responsabilidad compartida que protege no solo a quien recibe la dosis, sino a toda la comunidad, especialmente a personas en condición de mayor vulnerabilidad” destacó la presidenta del DIF Morelia, Paola Delgadillo.

La jornada está dirigida a niñas, niños y personas con esquemas incompletos, por lo que se invita a madres, padres, tutores y ciudadanía en rezago a acudir este viernes 20 de febrero, de 10:00 a 12:00 horas, a las instalaciones ubicadas en Vicente Barroso de la Escayola 135, colonia La Estrella. Para mayores informes, está disponible el teléfono 443 113 4000.

Con acciones preventivas y servicios accesibles, el DIF Morelia refrenda su compromiso con la salud de las familias, fortaleciendo la protección comunitaria y construyendo una ciudad más segura.