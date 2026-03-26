Morelia, Michoacán, 25 de marzo de 2026. El presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH), Josué Mejía, comprometió que el organismo brindará capacitación en derechos humanos en todos los planteles educativos donde se requiera, en el marco de la firma de un convenio de colaboración con el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Michoacán (CECyTE), realizada en el plantel Capula.

Este compromiso se da como parte de un acuerdo institucional que establece mecanismos de vinculación para que estudiantes y pasantes del CECyTE realicen su servicio social y prácticas profesionales en programas de la CEDH, bajo principios de inclusión, interculturalidad y perspectiva de género, con el objetivo de fortalecer su formación ética, académica y profesional.

Previo a la firma, se desarrolló una jornada de capacitación dirigida a estudiantes del plantel, con actividades de sensibilización en derechos humanos que incluyeron charla, freestyle y expresión gráfica, enfocadas en la prevención de la violencia en el entorno escolar.

El ombudsperson, Josué Mejía, afirmó: “Ustedes son el centro de la política pública del sistema. […] La Comisión está volviendo a poner de moda los derechos humanos, para que todos conozcamos nuestros derechos, nuestras obligaciones y el marco jurídico. Esta firma de convenio es fundamental entre ambas instituciones, y quiero garantizar y comprometer que la CEDH estará capacitando todos los planteles institucionales donde se requieran, colaborando de manera puntual para garantizar derechos como la educación, la salud y el desarrollo de cada uno de ustedes.”

Por su parte, el director general del CECyTE Michoacán, Juan Carlos Velasco Procell, destacó que estas actividades han generado interés entre el alumnado y subrayó la importancia de acercar el conocimiento de los derechos humanos mediante dinámicas accesibles. Asimismo, planteó la posibilidad de llevar este tipo de ejercicios a los 93 planteles del subsistema en la entidad: “Queremos replicar estas dinámicas en todo el estado para que nuestras juventudes conozcan sus derechos.”

En tanto, el director del plantel Capula, Genovevo Figueroa Silva, dio la bienvenida a las autoridades y señaló que la firma del convenio representa una oportunidad para fortalecer la formación integral del estudiantado, al incorporar el conocimiento y ejercicio de los derechos humanos como parte de su desarrollo académico y social.

Atestiguaron la firma de este convenio, la secretaria ejecutiva de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Michoacán, Maricela Núñez Alcaraz, y, Enrique Urbina Ortega, director de vinculación de la Dirección General del CECyTE Michoacán.