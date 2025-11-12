Morelia, Michoacán, 12 de noviembre de 2025.- Con el propósito de fortalecer la cohesión social y sumar voces para la implementación del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum en coordinación con el Gobierno del Estado, continuarán los encuentros con el sector artístico en diversas regiones de Michoacán, a través del trabajo cultural y la participación comunitaria.

Durante las primeros encuentros, que reunieron a más de un centenar de artistas, creadoras, promotores y gestoras culturales, la subsecretaria de Desarrollo Cultural federal, Marina Núñez Bespalova, informó que las próximas reuniones se desarrollarán en zonas como Tierra Caliente y el Oriente, con el fin de ampliar los espacios de diálogo y construir un diagnóstico participativo que refleje las realidades de cada territorio, garantizando así la implementación efectiva del Plan.

Explicó que el trabajo de las y los artistas será debidamente remunerado y desarrollado bajo condiciones seguras, como parte del compromiso de dignificar su labor y reconocer su papel en la transformación social. Destacó que se busca conformar un programa federal con presupuesto propio y mecanismos administrativos sólidos que aseguren la aplicación oportuna de los recursos.

Por su parte, la secretaria de Cultura del Estado, Tamara Sosa, puntualizó que en Michoacán se está dando un paso firme con el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia. “No se trata solo de seguridad, sino de atender las causas: a las y los jóvenes, a la educación, a la cultura y a las comunidades”, dijo. Y reafirmó el compromiso de hacerlo realidad con transparencia, cercanía y participación comunitaria.

Finalmente, Núñez Bespalova agradeció la participación y la confianza del gremio artístico, y afirmó que Michoacán es hoy un punto de partida para un nuevo modelo de cultura de paz, donde el arte y la colaboración social sean las bases para construir un futuro más justo y humano.