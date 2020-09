Confirma Cristobal Arias, solicitud del gobierno de AMLO, para consulta que permita enjuiciar a ex presidentes

Ciudad de México, 16 de septiembre de 2020.- El Senado de la República recibió hoy la petición formal del Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, para que se realice la consulta popular para que los ex presidentes de la República puedan ser sometidos a juicio, informó el Presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales Cristóbal Arias Solís.

“Yo esperaría que la mayoría de los mexicanos voten por el sí enjuiciar a los ex presidentes, para que no únicamente se castigue a funcionarios menores como siempre ha ocurrido y queden intocables quienes dirigieron los destinos del país y abusaron del poder”, expuso el Senador por Michoacán.

“El Presidente de la República está pidiendo al Senado para que se dé curso a la petición, él está solicitando que el Senado de la República dé curso al procedimiento para que se abran investigaciones a los ex presidentes por diferentes delitos en que hubiesen incurrido y que si en su momento la población dice que se les enjuicie, las autoridades judicialmente competentes tendrán, apegadas a derecho, que determinar si son o no responsables, si se les sanciona o no, legalmente por actos delictivos que hubiesen cometido”, expresó el legislador de Morena.

El documento enviado por el Presidente de la República será analizado en el seno de la Comisión de Puntos Constitucionales para ser sometido al Pleno del Senado y, en su caso, aprobado por la mayoría de la Cámara Alta, para que a mediados del próximo año se vote por el pueblo en la jornada electoral que habrá para renovar la Cámara de Diputados y 15 gubernaturas, el día 6 de junio, para que la mayoría de los mexicanos digan sí o no, se enjuicia a los ex presidentes de la República, indicó Arias Solís.

Como parte del procedimiento, el documento enviado por el Presidente López Obrador también será turnado a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que revise la constitucionalidad o no de la consulta. La Pregunta que, de dar su visto bueno el máximo Tribunal del país, se aplicará es:

“¿Está de acuerdo o no con que las autoridades competentes, con apego a las leyes y procedimientos aplicables, investiguen y en su caso sancionen la presunta comisión de delitos por parte de los expresidentes Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo Ponce de León, Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto antes, durante y después de sus respectivas gestiones?”