Columna | ¿Se deben cancelar las elecciones tras ataques a los aspirantes?

Apenas estábamos inmersos en los violentos acontecimientos en Morelia este fin de semana, donde asesinaron al alcalde de Churumuco, Guillermo Torres, cuando cenaba en una taquería con su familia, en un artero crimen que además dejó a su menor hijo herido de bala; cuando este lunes 1 de abril, en pleno mítin y en su primer día de campaña, acribillaron a sangre fría y a plena luz del día, a la candidata de Morena por la alcaldía de Celaya, Guanajuato, Gisela Gaytán.

En el video, se observa la algarabía de la gente, los gritos de la multitud a favor de la candidata, enseguida dos series de tres disparos y luego el grito de la gente. En otro video, se observa a la gente atónita, se escucha una mujer que dice “ya le aplicaron un torniquete” y enseguida la escena terrible, la joven candidata tirada en el piso, aparentemente ya muerta, tras recibir los impactos de bala de una mano asesina, que truncó así no solo una carrera política, sino que acabó con una vida y enlutó a su familia, amigos y tiñó e rojo el actual proceso electoral.

Aquí el video: https://x.com/americanovictor/status/1774966154378797085?s=20

En el atentado hubo un doble crimen, ya que también muere Adrían Guerrero, candidato a regidor de Morena, lo cual nos deja varias preguntas y no sé si alguien ofrezca las respuestas contundentes; ¿hay gobernabilidad en el país?, ¿hay garantías para que se realicen las elecciones? ¿habrá más candidatos o candidatas que sufran atentados? Así como van las cosas, las dos primeras preguntas nos indican que no hay garantías, y de la tercera, de corazón, quisiéramos que ya no se derramara más sangre.

Y de entre las declaraciones previas, hay una que hace la ahora fallecida, Gisela Gaytán que estremece cuando le preguntaron si había solicitado seguridad; “se ha pedido ya la asistencia por medio del jurídico del partido, estamos viendo ese tema; claro que vamos a tener protocolos de seguridad”. Resulta que la seguridad no se le otorgó en tiempo y forma, aparentemente por parte del Instituto Electoral de Guanajuato, según acusó Rosa Icela Rodríguez, Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadada, en la conferencia matutina desde Palacio Nacional.

¿Habrá narco-elecciones?

No cabe duda que ese poder fáctico paralelo y terrible que es el narcotráfico y sus bandas del crimen oganizado, busca poner de rodillas al Estado como tal, como poder ejecutivo y a las instituciones más importantes, como son las autoridades electorales, partidos políticos y generar miedo en la ciudadanía y electores. Sin duda ese tema debe ser una de las principales líneas de investigación en el asesinato de la candidata de Morena en Celaya, lo cual nos lleva a preguntar. ¿Quién o quienes mandaron matar a Gisela Gaytán? ¿A quién o a quiénes les estorbaba?

¿Se deben cancelar las elecciones?

Estamos ante el proceso electoral más grande e importante de nuestra historia, están en juego más de 20 mil cargos de elección popular, entre ellos, 629 federales, incluyendo la presidencia de México. Las autoridades están obligadas a garantizar que el proceso electoral se realice en paz y seguridad, tanto para los candidatos como para los electores. Entonces… ¿Porqué siguen registrándose ejecuciones de precandidatos en su momento y ahora de candidatos? ¿Quién está fracasando en su responsabilidad de garantizar seguridad y certidumbre en este proceso electoral?

Sin duda es al Estado, y que cada quien absorba su competencia; Gobierno federal, delitos del fuero federal; los gobiernos estatales, delitos del fuero común, y el INE y los Institutos Electorales Estatales, organizar de manera óptima y eficiente las elecciones. ¿Podrán con el paquete?

Y a propósito del riesgo de narco-elecciones, vale la pena recordar un conocido aforismo de Don Jesús Reyes Heroles:

No olvidemos que nunca hay ausencia de poder. El poder que pierde el Estado, un partido, una clase o un grupo, lo obtienen casi automáticamente otros grupos, partidos o clases.

