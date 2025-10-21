Morelia, Michoacán; 21 de octubre de 2025.- El gobierno del presidente municipal, Alfonso Martínez Alcázar, a través del Colegio de Morelia (CM) invita al Zombie Walk 2025 que se desarrollará este 25 de octubre partiendo de la Plaza Jardín Morelos hacia la Catedral.

En conferencia de prensa, el director del Colegio de Morelia, Fernando Barrales Alcántara, refrendó el apoyo a este evento y anunció que, de forma previa, el 23 y 24 de octubre, se contará con un ciclo de cine zombie en las instalaciones de la institución a su cargo.

Los organizadores del Zombie Walk, Dozak Moreno y Ara del Río, precisaron que este año esperan 10 mil participantes caracterizados y 25 mil espectadores, aproximadamente, en tanto que a los marchantes se les solicita un kilo de ayuda para donar a una casa de reposo de adultos mayores.

Explicaron que desde las 2:00 de la tarde se contará con actividades y música en vivo en el punto de encuentro, mientras que a las 7:00 se hará la formación y salida, tras la cual se definirá la premiación de las mejores tres caracterizaciones.

El Colegio de Morelia y los organizadores de la marcha reiteraron la invitación a vivir este evento que cada año busca integrar elementos de Michoacán y su capital, como en esta ocasión serán los tradicionales Toritos de Petate.