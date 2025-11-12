Morelia, Michoacán, 12 de noviembre de 2025.- La Procuraduría de Protección al Ambiente (Proam) clausuró las obras de construcción de una torre de departamentos ubicada al noroeste de la ciudad de Morelia. La medida se tomó debido a que los responsables del desarrollo habitacional no presentaron la autorización en materia de impacto ambiental, documento que otorga la Secretaría del Medio Ambiente para prever y reducir posibles daños al entorno.

La Proam realiza un seguimiento exhaustivo al procedimiento administrativo iniciado para garantizar que este, y cualquier otro desarrollo habitacional, cumpla estrictamente con la normatividad ambiental vigente.

Al no entregar la documentación pertinente se procedió a ordenar la medida de seguridad, que prohíbe de inmediato la continuación de las obras y actividades. La suspensión se levantará únicamente una vez que los responsables acaten las medidas señaladas.

Es importante recordar que la violación de los sellos, así como la continuación de las actividades constituye una violación al código penal, que dado el caso, sería reportado a la Fiscalía General del Estado para que actúe de acuerdo a sus atribuciones.