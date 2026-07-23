Morelia, Michoacán.- Durante una asamblea informativa en Villas del Pedregal, Carlos Torres Piña, aspirante a la coordinación estatal de Defensa de la Transformación y la Soberanía, afirmó que sólo los gobiernos de la Cuarta Transformación han atendido las necesidades de las familias del poniente de Morelia, una zona que durante años creció sin recibir la infraestructura y los servicios públicos que merecía.

“Villas del Pedregal, considerada una de las colonias más grandes de América Latina, demuestra que cuando el pueblo se organiza y el gobierno escucha, la transformación se convierte en obras y derechos”, expresó ante habitantes de esta zona de la capital michoacana.

Torres Piña destacó la rehabilitación de la carretera federal, la construcción del Paso Catrinas y la macroglorieta, así como la instalación del ICATMI, que acerca capacitación y nuevas oportunidades laborales a jóvenes, mujeres y personas trabajadoras.

También resaltó la próxima construcción del Hospital General Regional del IMSS, que contará con 260 camas y 54 especialidades médicas, así como la llegada del Morebús, cuyo recorrido conectará Villas del Pedregal con distintos puntos de Morelia y permitirá mejorar los traslados de miles de familias.

“Antes las colonias populares eran olvidadas; hoy la presidenta Claudia Sheinbaum y el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla están llevando salud, movilidad, capacitación e infraestructura hasta donde vive la gente. No empezamos de cero: tenemos resultados que defender y una transformación que debemos profundizar”, concluyó el morenista.