Taretan, Mich.- 22 de julio de 2026.- Un motociclista perdió la vida debido a las severas lesiones que sufrió al estrellarse contra una camioneta, sobre la autopista Siglo XXI, en el tramo Uruapan-Nueva Italia, cerca de la caseta de cobro de Taretan, la tarde de este miércoles.

En la cobertura de la noticia se pudo conocer que el susodicho tripulaba una motocicleta Honda, color blanco, con matrícula V29CN, con la que se impactó contra una camioneta de color blanco, a la altura del kilómetro 99+800.

El motociclista salió proyectado varios metros y terminó por golpear fuertemente contra la carpeta asfáltica, por lo que pereció de manera inmediata; paramédicos asignados a la autopista arribaron minutos y confirmaron el deceso del motorista.

La zona del incidente fue acordonada y se solicitó la intervención del personal de la Fiscalía General del Estado (FGE) para efectuar las actuaciones de ley. Hasta el momento el ahora occiso permanece en calidad de no identificado.

AGENCIA RED 113