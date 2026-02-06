Morelia, Mich.- Jueves 05 de febrero de 2026.- Dos vehículos protagonizaron un choque por alcance sobre la avenida Morelos Norte, salida a Salamanca, en los límites de Morelia con el municipio de Tarímbaro, informaron autoridades policiales, las cuales agregaron que el incidente dejó un lesionado.

El percance se registró durante la noche de este jueves, a la altura del fraccionamiento Los Ángeles, y fue reportado por varios automovilistas al número de emergencias 911. Posteriormente, unos paramédicos acudieron al sitio para atender a la persona lastimada.

Oficiales de Seguridad Vial de la Guardia Civil se encargaron de abanderar accidente y realizaron el peritaje respectivo para deslindar responsabilidades. Finalmente, se les recuerda a los conductores manejar con precaución, mantener distancias prudentes y respetar los límites de velocidad.