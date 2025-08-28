Morelia, Mich.- Jueves 28 de agosto de 2025.- La noche de ayer miércoles el chofer de una combi de la Ruta Gris 1 quedó gravemente lesionado tras ser atacado a balazos en el Circuito Mintzita, ubicado en la colonia moreliana Manantiales. Fuentes allegadas a las autoridades policiales comentaron que hasta el momento es una incógnita el motivo de la agresión, la cual aparentemente fue directa.

Víctima identificada

Trascendió que el mencionado trabajador del volante, identificado como Saúl Antonio, de 50 años de edad, se dirigía a su domicilio a bordo del mencionado transporte marcado con el número económico 139.

Los disparos

En determinado momento, un automovilista interceptó al susodicho sobre el Circuito Mintzita esquina Rector Nicolaita, a la altura de la colonia Manantiales de Morelia; el sospechoso sujeto empuñó un arma de fuego y comenzó a dispararle a Saúl, quien sufrió al menos tres impactos de proyectil y malherido aceleró para escapar del atacante.

Choque en cadena

Varios metros adelante, el ofendido perdió el control de su unidad y se estrelló contra la retaguardia de un Nissan Versa, color rojo, el cual estaba aparcado a la orilla de la citada vialidad, frente al fraccionamiento Manantiales y a pocos metros de la entrada a la Universidad Latina de América (UNLA).

A su vez, el Nissan fue proyectado contra la parte posterior de un auto Chevrolet rojo. Vecinos de la zona salieron a ver lo que ocurría y encontraron gravemente lesionado a Saúl Antonio, además notaron que la puerta de la combi del lado del piloto tenía orificios de bala, entonces avisaron al número de emergencias y pidieron una ambulancia.

Rescate de emergencia

En el sitio se presentaron patrulleros municipales y paramédicos, éstos últimos otorgaron los primeros auxilios al afectado y lo canalizaron de urgencia a un hospital para su adecuada intervención médica.

Escena acordonada

Asimismo, los oficiales locales acordonaron el área de la colisión múltiple y también delimitaron el perímetro donde sucedió el atentado, pues en el suelo estaban regados casquillos percutidos calibre .9 milímetros.

Fiscalía toma el caso

La situación fue alertada a la Fiscalía General del Estado (FGE), cuyos especialistas se encargaron de emprender las investigaciones correspondientes del asunto para esclarecerlo.

Agresor prófugo

En cuanto al perpetrador, se dijo que éste manejaba un auto tipo Jetta de color gris oscuro o negro. Unos policías efectuaron una búsqueda en diferentes puntos de la ciudad para intentar encontrarlo, pero no tuvieron éxito.

Posible móvil

De manera extraoficial se conoció que la víctima llevaba el dinero de las cuentas de unas combis, entonces posiblemente el empistolado intentó asaltarlo. Los expertos de la Fiscalía continúan con las diligencias del caso.