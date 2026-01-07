Sahuayo, Michoacán, 7 de enero de 2026.- La Secretaría del Bienestar (Sedebi), encabezada por Andrea Serna Hernández, llevó a cabo el Festival de Día de Reyes en el Centro de Integración para el Bienestar y la Armonía Social (Ceibas) Tepeyac en Sahuayo, con la participación de infancias, adolescencias y familias del municipio.

Esta jornada de convivencia fortaleció los lazos sociales y generó entornos seguros para la niñez y adolescencia, sectores que disfrutaron de actividades recreativas, juegos y la entrega de juguetes, promoviendo el derecho al esparcimiento y al desarrollo integral.

Durante el evento, la titular de la Sedebi compartió la tradicional Rosca de Reyes con vecinas y vecinos de las colonias aledañas al Ceibas Tepeyac, espacio que durante 2025 benefició a 16 mil 724 personas mediante talleres gratuitos e internet.

La funcionaria estatal reconoció el trabajo de las y los coordinadores de eje, quienes durante el año impartieron más de 40 talleres gratuitos dirigidos a todos los sectores de la población, acercando los programas del Bienestar a las comunidades y fortaleciendo la participación social.

Además, destacó que “los Ceibas son lugares donde antes había abandono y hoy hay oportunidades. Aquí las y los niños encuentran talleres, internet, aprendizaje y comunidad, una nueva vida de posibilidades que les permite crecer, soñar y desarrollarse lejos de factores de riesgo. Eso es bienestar con sentido humano y justicia social.”

En el evento estuvieron presentes Sergio Rodríguez Herrera, director de Bienestar Comunitario de Sedebi; Javier Ríos Flores, regidor de Educación de Sahuayo; Karla Magallón, regidora de Medio Ambiente del municipio; así como personal de la empresa PepsiCo, quienes se sumaron a esta actividad en favor del bienestar de las familias.