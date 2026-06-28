Morelia, Michoacan, 28 de junio de 2026.- Más de 12 mil michoacanas y michoacanos abarrotaron la Plaza de Toros Monumental de Morelia para sumarse a la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional, en una asamblea informativa donde Gladyz Butanda Macías asistió como invitada especial.

Más de 12 mil michoacanos abarrotaron la Plaza de Toros Monumental de Morelia para sumarse a la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional, con Gladyz Butanda. pic.twitter.com/zonmRYiekp — Víctor Americano Noticias (@americanovictor) June 28, 2026

“La patria no se vende, la patria se ama y se defiende”, manifestó la morenista, quien lleva el mensaje de la mandataria federal Claudia Sheinbaum Pardo por todos los rincones del estado. “No está sola, la presidenta cuenta con todas y todos nosotros, con Michoacán y con un pueblo organizado que la va a defender con el corazón”.

La defensora de la transformación señaló la importancia de fortalecer la organización territorial del movimiento que nació del pueblo y para el pueblo, con el propósito de proteger y dar continuidad a los logros alcanzados por la Cuarta Transformación en beneficio de miles de familias michoacanas.

“Michoacán tiene cinco años en transformación y eso nos hizo entender que los sueños se hacen realidad, que se podía lograr con honestidad, transparencia, orden y cercanía al pueblo. No vamos a empezar de cero en Michoacán. Vamos juntas y juntos a construir el segundo puso de la Cuarta Transformación”, dijo.

Butanda Macías agradeció a las y los legisladores federales y locales: Juan Pablo Celis Silva, Marco Polo Aguirre, Eréndira Isauro, Miroslava Shember, Melba Albavera y Julieta García Zepeda, por la invitarla a la asamblea informativa a la que acudieron militantes y simpatizantes de Morena y ciudadanos de todos los rincones del estado. “Ustedes son la fuerza de nuestro movimiento”, expresó.

Por su parte, Celis Silva manifestó su respaldo a Gladyz Butanda Macías en la ruta que ha emprendido por municipios, comunidades indígenas y autogobiernos en defensa de la transformación y la soberanía nacional. “No estás sola, presidenta. México tiende la mano, pero no se arrodilla porque es un país libre y soberano, que recuperó la dignidad con Andrés Manuel López Obrador”, apuntó.