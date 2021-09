Celebra Bedolla adhesión de alcaldes de otras fuerzas políticas a la 4T

Morelia, Michoacán, 02 de septiembre del 2021.- El gobernador electo, Alfredo Ramírez Bedolla, celebró la incorporación de presidentes municipales emanados de otras fuerzas políticas a Morena, toda vez que “la suma de actores políticos y sociales fortalece al proyecto de la cuarta transformación en Michoacán”, dijo.

Alfredo Ramírez acompañó al presidente nacional de Morena, Mario Delgado Carrillo, en la conferencia de prensa en la que dió a conocer que se suma a Morena los alcaldes de Briseñas, Esteban Ávalos; de Panindicuaro, Manuel López Meléndez, y de Chucándiro, Iván Guadalupe López Colín.

“Llegaron postulados por otras fuerzas políticas, pero hoy manifiestan su deseo de sumarse al movimiento. Tienen el mismo ideal de encabezar gobiernos honestos y asumir los principios de no mentir, no robar y no traicionar al pueblo”, manifestó Mario Delgado.

Por su parte, Ramírez Bedolla reiteró que su gobierno no discriminará ni marginará a presidentes municipales por su filiación política; sin embargo, recalcó que es satisfactorio saber que los ediles asumen el compromiso de gobernar con base en los principios obradoristas de austeridad, honestidad y justicia social.

El gobernador electo también felicitó a Fidel Calderón Torreblanca por haber sido elegido mediante consenso como coordinador del Grupo Parlamentario de Morena en el Congreso del Estado, y a Julieta García Zepeda por su elección como vicecoordinadora.